जामुन की बंपर पैदावार कैसे है भविष्य के लिए डेंजर अलर्ट? वनस्पति विशेषज्ञ ने उठाया पर्दा
इंदौर में स्ट्रेस फ्रूटिंग की वजह से पेड़ों पर आ रहे कई गुना जामुन के फल. अचानक बारिश के पहले बंपर पैदावार से वनस्पति वैज्ञानिक भी हैरान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 8:48 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 9:25 PM IST
इंदौर: आने वाली विपदा या संकट का आभास सिर्फ जीव-जंतुओ को ही नहीं बल्कि वनस्पति और पेड़ पौधों को भी होता है. ऐसी स्थिति में पेड़-पौधे अपनी संतति को बचाने के लिए फलों की बंपर पैदावार करते हैं. जामुन के पेड़ों पर विगत वर्षों की तुलना में इन दिनों खूब सारे फल आने पर इन दिनों लोगों के बीच ऐसी चर्चा है. जिस पर वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ भी अपनी सहमति जता रहे हैं.
मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में जामुन के पेड़ (syzygium cumini) इन दिनों तुलनात्मक रूप से दोगुने फलों से लदे हुए हैं. जिन पेड़ों पर कई सालों से फल नहीं आ रहे थे, उन पर भी मीठे रसीले जामुन लगे हुए हैं. खास बात यह है कि आमतौर पर बारिश के बाद ही पकने वाले जामुन का फल इस बार बारिश होने से पहले ही पक गए हैं. नतीजतन इस साल बाजार में तीन साल की तुलना में अधिक जामुन नजर आ रहे हैं. अचानक बारिश के पहले इनमें फलन होने के साथ बंपर पैदावार से वनस्पति वैज्ञानिक भी चकित हैं.
सिर्फ जामुन ही नहीं, फालसा के पेड़ों में हो रही स्ट्रेस फ्रूटिंग
इंदौर के वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ और होलकर साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. एसएल गर्ग बताते हैं "सिर्फ जामुन ही नहीं बल्कि फालसा के पेड़ों में भी यह स्थिति देखी जा रही है, जिसे मास्टींग या स्ट्रेस फ्रूटिंग कहा जाता है. इस प्रक्रिया में पेड़ द्वारा खुद को खत्म होने की आशंका के चलते अपनी संतति अथवा प्रजाति को बचाए रखने के लिए सुसाइड फ्रूटिंग करते हैं, जिसे बंपर क्राप भी कहा जाता है."
नई टहनियों का नहीं होता विकास
"यह तब होता है जब पेड़ को जमीन के नीचे पानी की भारी कमी महसूस होने लगती है और मौसम में बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं. उस वक्त पेड़ अपने आप ही डिफेंस मोड में चला जाता है. पेड़ को यह आभास होता है कि आने वाले समय में वह जीवित नहीं रह पाएगा, ऐसे में अपनी प्रजाति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए पेड़ अपनी पूरी ऊर्जा और ताकत से फल पैदा करते हैं. सुसाइड फ्रूटिंग की प्रक्रिया में पौधों में नई पत्तियां और टहनिहया नहीं आती, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ अपनी ऊर्जा को बचाकर पूरा ध्यान सिर्फ फलों के उत्पादन पर केंद्रित करता है."
यह है जामुन की खासियत
जामुन का पेड़ लगभग 30 तक मीटर ऊंचा होता है जो हमेशा अपनी हरी-भरी कोमल पत्तियों की वजह से अलग नजर आता है. जामुन के पेड़ में जामुन गर्मियों में लगते हैं जो पकने पर बैंगनी रंग के हो जाते हैं. जामुन के फलों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है जो पाचन के लिए अच्छा होता है. इसके बीज शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं इसलिए भी जामुन के फलों की भारी मांग रहती है.
भविष्य में इंदौर में बन सकते हैं सूखे के हालात
वनस्पति विशेषज्ञ बताते हैं कि मालवा निर्माण आंचल में बारिश पर्याप्त नहीं हो रही है. पिछले 15 दिन में यहां सिर्फ एक बार बारिश हुई थी. बताया जा रहा है कि अगले 15 दिन में पानी नहीं गिरा तो भविष्य में इंदौर जैसे शहर में सूखे के हालात बन सकते हैं. उन्होंने बताया ग्लोबल वार्मिंग युद्ध और एल नीनो के अलावा इंदौर में घर-घर बोरिंग खोले गए हैं.
अभी भी लगातार जमीन के नीचे 800 फीट की गहराई से बोरिंग खोदे जा रहे हैं जिससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है. इस स्थिति के चलते इंदौर में करीब 6000 से ज्यादा बोरिंग सूख चुके हैं. हालांकि अब शहर में पानी बचाने के लिए भूजल स्तर को बचाना पहली प्राथमिकता है. जिसको लेकर वाटर रिचार्ज और अन्य विकल्पों पर फोकस किया जा रहा है. इस स्थिति के बावजूद पेड़-पौधों को पानी मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है.