सामर्थ्य शरीर से नहीं, संकल्प से जन्म लेता है, 'दिव्य अटल' कार्यक्रम में पहुंची सीएम, साझा किए अनुभव

दिव्यांग साथियों के साथ सीएम ने साझा किए अनुभव : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिव्यांग साथियों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए एक बेहद मार्मिक बात कही. उन्होंने बताया कि इन साथियों की बातों में एक विशेष प्रकार का ठहराव है, लेकिन उस ठहराव में हार मानने की नहीं, बल्कि 'दृढ़ संकल्प' की गूंज है. उनके हर कदम में आगे बढ़ने की जो प्रतिबद्धता दिखी, वह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि "सामर्थ्य शरीर से नहीं, बल्कि संकल्प से जन्म लेता है. जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है.

नई दिल्ली: बुधवार को सीएम रेखा गुप्ता राजधानी में आयोजित 'दिव्य अटल' कार्यक्रम में पहुंची. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के अदम्य साहस, उनकी प्रतिभा और उनके आत्मनिर्भर बनने के संकल्प का एक उत्सव है.. इस कार्यक्रम में प्रतिभाशाली दिव्यांग साथियों से मुलाकात कर यह स्पष्ट हो गया कि यदि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो,तो शारीरिक बाधाएं कभी प्रगति का मार्ग नहीं रोक सकतीं और दिल्ली के हर परिवार को आसान, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले, यही हमारी प्राथमिकता है.

यह कार्यक्रम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन विचारों को समर्पित था, जिसमें वे दिव्यांगजनों को समाज की करुणा का पात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना और शक्ति मानते थे. अटल जी का सपना एक ऐसे समावेशी भारत का था, जहां समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान के साथ जिए और अपनी क्षमताओं को पहचान सके. आज दिल्ली सरकार उसी 'अटल दृष्टि' को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है.

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

आधुनिक सहायक उपकरण और मशीनों का वितरण : सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है ताकि आत्मनिर्भरता केवल एक शब्द बनकर न रह जाए, बल्कि हर दिव्यांग साथी के जीवन का यथार्थ बने.विधायक संजय गोयल ने कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है. उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि अटल जी के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिव्यांग भाइयों और बहनों को आधुनिक सहायक उपकरण और मशीनें वितरित की जा रही हैं.

दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और जरूरी सामान भी बांटे गए (ETV Bharat)

दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और जरूरी सामान भी बांटे गए : इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और जरूरी सामान भी बांटे.. 200 से अधिक जरूरतमंदों में ट्राई साइकिल वितरित किए गए. कार्यक्रम में ट्राई साइकिल मिलने के बाद एक बुजुर्ग ने कहा कि रेखा गुप्ता मिलीं, उन्होंने ट्राई साइकिल दी, हेलमेट दिया. बहुत अच्छा लग रहा है. दुलारी देवी ने कहा कि धन्यवाद देते हैं कि वह ऐसे ही दिल्ली में अच्छा कार्य करती रहें. डिजिटल युग में स्मार्ट मोबाइल फोन और अन्य आधुनिक मशीनों का वितरण एक क्रांतिकारी कदम है. यह न केवल उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनकी सहभागिता को भी सुनिश्चित करता है.

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन : इस को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा मना रही हैं. मां शक्ति फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया.'दिव्य अटल' कार्यक्रम इस संकल्प को दोहराता है कि हर प्रतिभा को समान अवसर मिलना चाहिए. श्रद्धेय अटल जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए, हमारा लक्ष्य एक ऐसी सुलभ सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण करना है जहां कोई भी पीछे न छूटे. जब हर नागरिक अपनी पूर्ण क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा, तभी भारत की प्रगति का चक्र पूर्ण होगा.

