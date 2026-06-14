Civic issues: सड़कों पर कचरा, शहर में जाम, ये है बिहार के जमुई शहर की Ground Reality
शहर कंक्रीट के जंगल और चमचमाती इमारतों से भर गए हैं लेकिन सड़कें दम तोड़ रही है. सड़कें ब्लॉक है मतलब शहर बीमार है.
Published : June 14, 2026 at 1:01 PM IST
जमुई: किसी ने क्या खूब कहा है कि हमने रास्ते तो बड़े बना लिए, पर राहों की समझ छोटी रह गई...और शायद यही वजह रही कि कागज़ों पर नक्शे तो चमचमाते बने मगर ज़मीन पर रास्ते आज भी अपनी बदहाली पर रोते हैं. बिहार के जमुई को जिला बने सालों बीत गए हैं लेकिन इसकी तरक्की की रफ़्तार का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए, कि हर सुबह आधे शहर का समय ट्रैफ़िक जाम में गुज़रता है.
जमुई शहर बीमार: आज हमारे शहर कंक्रीट के जंगल और चमचमाती इमारतों से तो भर गए हैं, लेकिन इन इमारतों के बीच से गुज़रने वाली सड़कें दम तोड़ रही हैं क्योंकि ये सड़कें ही शहर की नसें होती हैं; अगर ये ब्लॉक है तो शहर बीमार है. इन हालातों में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जमुई शहर बीमार है.कहते है टाईम इज मनी. आधुनिकता की इस अंधी रेस में एक आम नागरिक का सबसे कीमती समय, जो वह अपने परिवार या काम को दे सकता था- वह सड़कों पर रेंगती गाड़ियों के धुएं और हॉर्न के शोर के बीच बर्बाद हो रहा है.
खराब रोड प्लानिंग: जब हम घर में बैठ कर अपने शहर के बारे में सोचते हैं, तो हमारे जेहन में सड़कों पर कचरे के ढेर, दुकानों का अतिक्रमण और इसके चलते ट्रैफिक जाम की बात ही आती है. आज जमुई में आम आदमी को शहर की सड़कों पर चलने से पहले सोचना पड़ रहा है. लोग दिक्कत झेल रहे हैं और अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है. यह समस्या सिर्फ गाड़ियों की बढ़ती संख्या की नहीं है, बल्कि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाली खराब रोड प्लानिंग और दूरदर्शिता की भारी कमी है.
अतिक्रमण का दंश झेलते रास्ते: प्लानिंग के अभाव में हर बार बारिश में शहर की सड़कों का मटीरियल बहते पानी के साथ बह जाता है, जल जमाव से लोग परेशान रहते है. सड़कों की बिगड़ी हालत से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी आम हो गई है. सड़क हादसे रोकने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है. महज इमारतों को ऊंचा उठा देने भर से शहर बड़े नहीं होते, शहर बड़े होते हैं सही प्लानिंग और सुगम रास्तों से, जिनका अभाव जाम से कराहती सड़कों. जगह-जगह कचड़े के ढेर, और अतिक्रमण का दंश झेलते रास्तों से हर रोज पता चलता है.
सड़कों पर तानाशाही अतिक्रमण: इस जाम का मुख्य कारण दुकानदारों द्वारा सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण करना और नालों पर कब्जा जमाना है. दुकान के आगे फुटपाथिया दुकानें, सब्जी दुकानें, ठेले और बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन सड़कों को बहुत संकरा कर देते हैं. रही-सही कसर सामान लोड-अनलोड करते ठेला, पिकअप और टेम्पो पूरी कर देते हैं जिससे अप-डाउन मुश्किल हो जाता है.
जनता का दर्द और नासूर: जाम लगते ही एम्बुलेंस और स्कूल वाहन घंटों फंसकर हॉर्न बजाते रहते हैं, पर कोई सुध लेने वाला नहीं है. लोग जाम से निकलने के चक्कर में आपस में भिड़ जाते हैं और तू-तू मैं-मैं से शुरु हुई कहासुनी झड़प तक में तब्दील हो जाती है. वर्षों बीत गए, अफसर आते-जाते रहे, लेकिन इस नासूर बन चुके जाम और गंदगी से निजात नहीं दिला पाए.
जमुई का प्राकृतिक गौरव: बिहार के बाहर से आने-वाले लोग यह सोचकर आते हैं कि बड़ी ही रमणीक, मनोहर,सुंदर जगह है जमुई, चारों तरफ नदियों, ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, प्राकृतिक झरनों और ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे यह इलाका मिनी शिमला है. सरकार द्वारा इन स्थानों को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है ताकि लोग सुखद यादें लेकर लौटें.
बाईपास का अभाव: जमुई शहर में बिना प्रवेश किए जिले भर में कहीं भी जाना संभव नहीं है क्योंकि यहां कोई बाईपास नहीं है कुछ वैकल्पिक रास्ते थे, वो भी अब जर्जर सड़कों और टूटे पुल-पुलिया के कारण पूरी तरह बंद हो चुके हैं. प्रशासन ने वहां बैरिकेडिंग कर वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जिससे सब मुख्य रास्ते पर आते हैं.
पर्यटकों की कड़वी सच्चाई: यही वजह है कि बाहर से आए लोग लौटते समय कहते हैं कि इलाका मनोरम है, पर शहर बड़ा गंदा है. यहां के जाम और गंदगी हमारी पूरी सुखद अनुभूति और यात्रा के आनंद पर पानी फेर देती है. इस गंभीर समस्या पर अब शासन, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को तुरंत ध्यान देना चाहिए.
प्रखंडों में भी बदहाली का वही हाल: सिर्फ मुख्य शहर ही नहीं, बल्कि जमुई जिले के अन्य प्रखंडों में भी जाम और जलजमाव की समस्या वर्षों पुरानी हो चुकी है. गिद्धौर चौक, झाझा चौक, सोनो चौक, चकाई चौक, लक्ष्मीपुर चौक, खैरा चौक और सिकंदरा चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर भी आए दिन जलजमाव और महाजाम की समस्या आम बात बन चुकी है. इन ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों का बुरा हाल यह साबित करता है कि पूरे जिले का प्रशासनिक सिस्टम इस नासूर के आगे घुटने टेक चुका है.
नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की मांग: स्थानीय नागरिक रंजन कुमार ने बताया कि सरकार, शासन और प्रशासन इस गंभीर समस्या को हल ही नहीं करना चाहते हैं. यहां चारों तरफ संकरी सड़कें हैं और रास्तों पर बुरी तरह अतिक्रमण किया गया है. अगर कभी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया भी जाता है, तो दुकानदार कुछ ही दिनों में फिर से उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं.
"सड़कें हमेशा फ्री रहनी चाहिए और वाहनों के लिए उचित पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए. इस अव्यवस्था के कारण सड़कों पर कई बार गंभीर एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे ऐसे ही चल रहा है. सुधार करने का काम शासन-प्रशासन का है, जो नियम-कानून का उल्लंघन करते हैं उन पर कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए."- रंजन कुमार, स्थानीय
संकरी सड़कें और टोटो-टेम्पो का आतंक: वहीं स्थानीय जितेंद्र कुमार के मुताबिक यहां की सड़कें बेहद संकरी हैं. रही-सही कसर सड़क पर और किनारे जहां-तहां बेतरतीब ढंग से खड़े रहने वाले टोटो, टेम्पू और ठेले पूरी कर देते हैं. इन वाहनों की मनमानी और हर दुकान के आगे फैले तानाशाही अतिक्रमण के कारण लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो जाता है. जितेंद्र कुमार आगे बताते हैं कि पूरे इलाके में वाहनों के व्यवस्थित ठहराव के लिए प्रशासन द्वारा कहीं भी कोई पार्किंग स्पेस नहीं बनाया गया है.
टोटो-ऑटो चालकों का दर्द: दूसरी तरफ, टोटो और ऑटो चालकों का कहना है कि नगर परिषद उनसे दिनभर में पार्किंग के नाम पर ₹120 तक वसूल लेता है, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं करता. रोजगार का कोई और साधन नहीं है और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ गई है. घर से वाहन लेकर दो पैसा कमाने निकले हैं क्योंकि परिवार के पालन-पोषण का यही एकमात्र जरिया है.
"सवारी लेने के चक्कर में जहां-तहां सड़कों पर गाड़ी दौड़ानी पड़ती है और जहां सवारी मिलती है वहीं खड़ी कर देते है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो गाड़ी कहां लगाएं? अगर प्रशासन एक निश्चित पार्किंग बना दे, तो गाड़ियां लाइन से लगेंगी, नंबर से खुलेंगी और सड़क पर यह बेतरतीब दौड़-भाग पूरी तरह बंद हो जाएगी." - राजू कुमार, टोटो चालक
"अलग-अलग जगह पर पार्किंग का पूरा पैसा देते हैं, 120 रुपया पार्किंग में दे रहे हैं. व्यवस्था कुछ नहीं मिलता है. सड़क सब इतना संकरा-संकरा है. इसी पर टोटो भी,ठेला वाला भी, गाड़ी वाला भी सब लोग रहेगा. पार्किंग का व्यवस्था नहीं है और लाठी-डंडा खाना पड़ता है सो अलग." - मोनू सिंह , टोटो चालक
पार्किंग के नाम पर वसूली: विडंबना यह है कि नगर परिषद के द्वारा जनता और वाहन चालकों से नियमित रूप से पार्किंग शुल्क यानी टैक्स तो वसूला जाता है. लेकिन इतनी मोटी वसूली के बावजूद धरातल पर प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक मैनेजमेंट या पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की जाती. जिसका खामियाजा आम जनता और इन गरीब टोटो चालकों को भुगतना पड़ता है.
पार्षदों की मनमानी और 'टेबल वर्क': जमुई जिले का शहरी क्षेत्र 30 वार्ड में बंटा है, जहां सभी वार्ड के जनप्रतिनिधि (पार्षद) अपने-अपने क्षेत्र में अपने मनमुताबिक नाला और सड़क का निर्माण कर रहे हैं. एक-दूसरे वार्ड का आपस में कोई तालमेल नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी इसे जमीनी स्तर पर धरातल पर जाकर देखने के लिए तैयार नहीं हैं. सब कुछ ऑफिस में बैठकर टेबल पर कागज रखकर तय हो जाता है और 'काम खत्म पैसा हजम' का खेल चलता है.
उलटी गंगा और डंप पानी: इस लापरवाही के कारण सब कुछ गड़बड़ी हो रही है, जबकि सभी जानते हैं कि पानी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है. नाले सड़क से ऊपर बने हैं, जिससे पानी की निकासी हो नहीं पाती और पानी नाले में ही डंप हुआ रहता है. फिर नाले का यह गंदा पानी सड़कों पर फैलकर जमा हो जाता है और सालों भर यही नजारा कभी भी कहीं भी देखा जा सकता है.
अधूरे नाले और बरसात की आहट: जमुई में बनाए गए नाले कहीं-कहीं तो एक-दूसरे से जुड़े भी नहीं है. दूसरी तरफ सड़क किनारे दुकानदार नाले के मुहाने का अतिक्रमण कर मिट्टी भरवाकर अपने दुकान के सामने सरकारी जमीन को समतल बना लेते हैं. और अब बरसात का मौसम बस आने ही वाला है, बरसात के दिनों में शहर की सड़कों पर नाले के पानी में चलने को मजबूर हो जाते हैं लोग.
खोखला साबित हुआ ड्रीम प्रोजेक्ट: कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के द्वारा कहा गया कि शहरी क्षेत्र से जल निकासी के लिए एक बड़ा विशेष 'ड्रीम प्रोजेक्ट' बनाया गया है और काम चल रहा है. दावा किया गया कि जल्द ही जलजमाव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन शहर का उद्धार कब होगा, शहरवासी बस इंतजार ही कर रहे हैं. अगर शासन-प्रशासन इन बिंदुओं पर खबर के माध्यम से संज्ञान लेगा, तभी इस नासूर से मुक्ति मिलेगी.
पुलिस अधीक्षक की अहम बैठक: जमुई में जाम की समस्या, अतिक्रमण और दुर्घटना आदि की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने व्यवसायियों के साथ एक अहम बैठक भी की है. एसपी ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल को जल्द हमलोग ठीक करेंगे. इसके साथ ही ट्रैफिक पोस्ट पर पुलिस और अफसरों की भी प्रतिनियुक्ति जल्द ही की जाएगी.
व्यवसायियों का सहयोग: पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि शहर में हर जगह चौक-चौराहों पर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. जाम और अतिक्रमण मुक्ति के लिए व्यवसायियों के साथ बैठक कर इन सभी मुद्दों पर बातचीत की गई है. शहर के सभी व्यवसायी प्रशासन के साथ इस मुहिम में पूरा-पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं.
"सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत जिला स्तर पर एक विशेष निगरानी टीम का गठन किया गया है. यह टीम हाईवे और मुख्य सड़कों के किनारे बने अवैध ढाबों पर शिकंजा कसेगी. इसके अलावा सड़कों पर जहां-तहां बेतरतीब ढंग से खड़े कर दिए जाने वाले वाहनों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी." - विश्वजीत दयाल, पुलिस अधीक्षक
धर्मकांटा और बालू डिपो पर कड़ा एक्शन: प्रशासन की नजर अब हाईवे किनारे बने धर्मकांटों और बालू डिपो पर भी है, जहां बड़े वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है.पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इन जगहों पर बड़े वाहनों को हाईवे और सड़कों पर यहां-वहां खड़ा किया गया, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी. प्रशासन अब नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है.
क्यों है समस्या: जाम की समस्या का एक बड़ा कारण यह है कि लोग यातायात नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं. शहर की सड़कें बेहद संकरी हैं, लेकिन उन पर क्षमता से अधिक गाड़ियों का परिचालन हो रहा है. रही-सही कसर लोगों द्वारा बेतरतीब ढंग से जहां-तहां गाड़ियों को खड़ा कर देने की आदत पूरी कर देती है.
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों का कब्जा है और आगे रेहड़ी-ठेले लगे रहते हैं. व्यस्त बाजार में घंटों मालवाहक वाहन खड़े करके दुकान का सामान लोड और अनलोड किया जाता है. इसके अलावा शहर में कहीं भी समुचित पार्किंग स्टैंड नहीं है और न ही ट्रैफिक पोस्ट पर स्थाई कर्मियों या चालू ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था है.
अवैध वाहनों पर रोक: इस महाजाम से निजात पाने के लिए सबसे पहले मुख्य सड़क, चौक-चौराहों और बाजारों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करना होगा. इसके साथ ही, सड़कों पर अवैध ढंग से चल रही सभी प्रकार की गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा. ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पोस्ट पर कर्मियों की स्थाई व्यवस्था करनी होगी.
वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम: मुख्य चौक-चौराहों के आसपास या कुछ दूरी पर वाहनों के ठहरने के लिए व्यवस्थित पार्किंग का इंतजाम करना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही शहर में लिंक मार्ग और वैकल्पिक रास्तों का होना आवश्यक है ताकि मुख्य सड़क पर वाहनों का एक साथ अधिक लोड न पड़े.
वन-वे और गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध:शहरी क्षेत्र और संकरे मार्गों पर चार पहिया वाहनों (फोर व्हीलर्स) के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना होगा. इसके अलावा तीन पहिया वाहनों जैसे टोटो और ऑटो आदि के लिए वन-वे परिचालन की सख्त व्यवस्था करनी होगी. इन कदमों को उठाकर ही जमुई को जाम के नासूर से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई जा सकती है.
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