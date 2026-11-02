ETV Bharat / state

व्यापार पर रार: अलवर में दीपावली से पहले फुटकर दुकानदारों को सड़क से हटाया...विरोध में धरना

धरने पर बैठे फुटकर व्यापारी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: दीपावली से पहले शहर के बाजारों से फुटकर दुकानदारों को हटाने को लेकर नगर निगम प्रशासन एवं व्यापारी आमने सामने हो गए. निगम ने सड़क पर दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारियों को बाजार के समीप मन्नी का बढ़ के पास दुकान मुहैया कराने के बावजूद फुटकर व्यापारियों ने सोमवार को बाजार में ही सड़क पर दुकान लगा ली.

इसके बाद निगम टीम ने कार्रवाई करते हुए फुटकर व्यापारियों की दुकान का सामान ट्रॉली में रखवा कर अपने कार्यालय भिजवा दिया. निगम प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साए फुटकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रशासन ने कहा- फुटकर व्यापारियों को दुकान उपलब्ध कराई है. सभी को वहीं पर अपनी दुकान लगानी होगी. कार्रवाई के बाद फुटकर व्यापारी निगम कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में बातचीत का दौर जारी है.