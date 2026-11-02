व्यापार पर रार: अलवर में दीपावली से पहले फुटकर दुकानदारों को सड़क से हटाया...विरोध में धरना
प्रशासन ने बाजार में अतिक्रमण बताते हुए सड़क पर सामान बेचने वाले व्यापारियों को अलग जगह कराई उपलब्ध.
Published : November 2, 2026 at 2:25 PM IST
अलवर: दीपावली से पहले शहर के बाजारों से फुटकर दुकानदारों को हटाने को लेकर नगर निगम प्रशासन एवं व्यापारी आमने सामने हो गए. निगम ने सड़क पर दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारियों को बाजार के समीप मन्नी का बढ़ के पास दुकान मुहैया कराने के बावजूद फुटकर व्यापारियों ने सोमवार को बाजार में ही सड़क पर दुकान लगा ली.
इसके बाद निगम टीम ने कार्रवाई करते हुए फुटकर व्यापारियों की दुकान का सामान ट्रॉली में रखवा कर अपने कार्यालय भिजवा दिया. निगम प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साए फुटकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रशासन ने कहा- फुटकर व्यापारियों को दुकान उपलब्ध कराई है. सभी को वहीं पर अपनी दुकान लगानी होगी. कार्रवाई के बाद फुटकर व्यापारी निगम कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में बातचीत का दौर जारी है.
निगम ने मुहैया कराई स्टॉल: एडीएम बीना महावर ने बताया कि नगर निगम ने दीपावली के लिए फुटकर व्यापारियों को कंपनी बाग के बाहर स्टॉल आवंटित की. व्यापारियों को अपना समान वहीं से बेचना है. इसके लिए समझाइश भी की. यह बात ठीक है कि परंपरागत रूप से फुटकर व्यापारी अपना सामान यहां बेचते आ रहे हैं.
बीना ने बताया कि व्यापारियों का सोचना है कि कंपनी बाग के बाहर स्टॉल पर उनकी बिक्री नहीं हो पाएगी. इसके चलते उन्होंने अपना सामान वापस बाजार के बीच फिर से लगा लिया. दिवाली पर अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए निगम ने पहल कर व्यापारियों को स्टॉल उपलब्ध करवाई है. एडीएम ने शहरवासियों से भी अपील की फुटकर व्यापारियों की स्टाल पर पहुंच कर उनसे सामान खरीदें.
पढ़ें: Ground Report : न रहने का पता, न रोजगार का, न्यू सांगानेर रोड पर चौड़ीकरण की कार्रवाई, खुद अपना आशियाना उजाड़ रहे लोग
सड़क जाम कर धरना: निगम ने अलवर शहर में अतिक्रमण पर सोमवार सुबह कार्रवाई शुरू की. स्टॉल पर दुकान लगाने वाले व्यापारी सोमवार को बाजार में अपना सामान लेकर सड़क पर दुकान लगाने पहुंचे. इसके बाद निगम की टीम ने बाजार में पहुंच कर उनके सामान को उठाकर ट्रॉली में रखवा दिया. प्रशासन व फुटकर व्यापारी आमने-सामने हो गए. फुटकर व्यापारियों ने निगम पहुंच कर कार्रवाई का विरोध किया और सड़क जाम कर निगम के बाहर धरने पर बैठ गए.
दुकानदारों ने उठाए सवाल: हाट बाजार में मिट्टी के आइटम की दुकान लगाने वाले यश ने बताया कि 3 दिन से वह निगम की स्टॉल पर सामान बेच रहे हैं, लेकिन अभी तक एक रुपए की बिक्री नहीं हुई. पहले होप सर्कस के पास दुकान लगाते थे तो अच्छी बिक्री होती थी. इससे उनकी दिवाली भी अच्छी तरह निकलती थी.
यश ने कहा कि इस साल निगम का अस्थायी बाजार हमारी दिवाली खराब कर रहा है. अन्य दुकानदार ने बताया कि वह रंग-बिरंगे पोस्टर की दुकान लगा रहे हैं, लेकिन खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं आ रहा. उन्होंने कहा कि बाजार में पारंपरिक तरह से दुकान लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस साल निगम ने अस्थायी बाजार लगाकर छोटे व्यापारियों की दिवाली पर संकट खड़ा कर दिया.
पढ़ें: कांग्रेस नेता के भाई का अतिक्रमण हटाया, करोड़ों की 14 बीघा जमीन कार्रवाई मुक्त
पढ़ें: जयपुर में 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0': रातभर चला सफाई का महाअभियान, 2500 कर्मियों के साथ सड़कों पर उतरे महापौर
पढ़ें: स्वच्छता उत्सव : दिवाली से पहले शहर चमकाने महापौर ने खुद उठाई झाड़ू, बड़ी चौपड़ से अभियान की शुरुआत