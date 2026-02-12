रांची नगर निगम के खिलाफ फुटपाथी दुकानदारों का प्रदर्शन, बिना बसाए दुकानें हटाने का विरोध, टीवीसी गठन की मांग
रांची में आक्रोश मार्च निकालकर फुटपाथी दुकानदारों ने अपनी आवाज बुलंद की. इस दौरान दुकानदारों ने निगम के अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया.
Published : February 12, 2026 at 3:43 PM IST
रांची: राजधानी रांची में फुटपाथ पर ठेला-रेहड़ी और दुकान लगाकर जीवनयापन करने वाले सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों ने गुरुवार को रांची के अटल वेंडर मार्केट से अल्बर्ट एक्का चौक तक हाथों में तख्तियां और बैनर लिए आक्रोश मार्च निकाला. भारतीय हॉकर महासंघ के बैनर तले रांची के फुटपाथी दुकानदारों ने यह प्रदर्शन किया. फुटपाथ दुकानदारों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के रांची नगर निगम के द्वारा प्रशासन की मदद से उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है.
प्रदर्शन में शामिल वेंडर दुकानदार रवि पासवान ने कहा कि हम लोग वर्षों से फुटपाथ पर दुकानें लगाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनकी रोजी-रोटी पर आफत आ गई है, क्योंकि हर दिन नगर निगम द्वारा उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है.
मनमानी रोकने और टीवीसी गठन की मांग
वहीं इस दौरान डोरंडा क्षेत्र के वेंडर दुकानदारों के नेता मो. शफीक ने कहा कि रांची नगर निगम द्वारा हर दिन फुटपाथी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है. निगम की इस कार्रवाई खिलाफ और टीवीसी के गठन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है. मो. शफीक ने कहा कि 2014 में बने केंद्र सरकार के कानून और 2017 में बने झारखंड सरकार के कानून के अनुसार बिना पूर्व सूचना दिए फुटपाथी दुकानदारों को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन रांची नगर निगम की ओर से कानून को ताक पर रखकर फुटपाथी दुकानों को हर दिन हटाया जा रहा है.
"जब्तीनामा तक नहीं देते नगर निगम के अधिकारी"
फुटपाथी दुकानदार नेता मो. शफीक ने कहा कि नियम के अनुसार फुटपाथी दुकानदारों को दुकानें हटाने से पहले नोटिस देना आवश्यक है, लेकिन यहां न नोटिस दिया जा रहा है और न जो समान जब्त करते हैं उसका जब्तीनामा दिया जा रहा है. पिछले पांच वर्षों से रांची नगर निगम ने टीवीसी यानी टाउन वेंडिंग कमिटी (TVC) का गठन नहीं किया. जिसके चलते वेंडर्स के हितों का सारा काम प्रभावित हो रहा है.
क्या होता है टीवीसी
नगर निगम क्षेत्र में (Municipal Corporation Area) में TVC का अर्थ टाउन वेंडिंग कमेटी है. यह एक महत्वपूर्ण समिति है जिसे "स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014" के तहत गठित किया जाता है. इसका मुख्य कार्य शहर में रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कामकाज को व्यवस्थित करना है.
TVC के मुख्य कार्य और भूमिका
- सर्वेक्षण करना: शहर के सभी रेहड़ी-पटरी वालों की पहचान के लिए हर 5 साल में सर्वेक्षण (Survey) करना.
- प्रमाण पत्र जारी करना: पात्र वेंडरों को वेंडिंग सर्टिफिकेट (Vending Certificate) और पहचान पत्र प्रदान करना.
- वेंडिंग जोन तय करना: शहर में वेंडिंग जोन (जहां दुकान लगा सकते हैं) और नो-वेंडिंग जोन (जहां दुकान लगाना प्रतिबंधित है) को चिह्नित करना.
- विवादों का समाधान: वेंडर्स और स्थानीय अधिकारियों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाना.
- लोन की सुविधा: PM स्वनिधि योजना जैसी सरकारी योजनाओं के तहत ऋण दिलाने में वेंडर्स की मदद करना.
टीवीसी कमेटी के अध्यक्ष आमतौर पर नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) होते हैं. इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कम से कम 40% सदस्य स्वयं स्ट्रीट वेंडर्स के बीच से चुने जाते हैं, ताकि उनके हितों का ध्यान रखा जा सके. आज प्रदर्शन कर रहे वेंडर्स इसी टीवीसी गठन की मांग कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान: हटाने के तुरंत बाद फिर लौट आते हैं अवैध कब्जाधारी, अब थानों को सौंपी गई जिम्मेदारी
रांची के अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का निरीक्षण समेत अवैध जल कनेक्शन पर कार्रवाई
पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर सख्ती, नगर निगम की कार्रवाई से हटी अवैध दुकानें