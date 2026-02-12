ETV Bharat / state

रांची नगर निगम के खिलाफ फुटपाथी दुकानदारों का प्रदर्शन, बिना बसाए दुकानें हटाने का विरोध, टीवीसी गठन की मांग

रांची: राजधानी रांची में फुटपाथ पर ठेला-रेहड़ी और दुकान लगाकर जीवनयापन करने वाले सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों ने गुरुवार को रांची के अटल वेंडर मार्केट से अल्बर्ट एक्का चौक तक हाथों में तख्तियां और बैनर लिए आक्रोश मार्च निकाला. भारतीय हॉकर महासंघ के बैनर तले रांची के फुटपाथी दुकानदारों ने यह प्रदर्शन किया. फुटपाथ दुकानदारों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के रांची नगर निगम के द्वारा प्रशासन की मदद से उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है.

प्रदर्शन में शामिल वेंडर दुकानदार रवि पासवान ने कहा कि हम लोग वर्षों से फुटपाथ पर दुकानें लगाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनकी रोजी-रोटी पर आफत आ गई है, क्योंकि हर दिन नगर निगम द्वारा उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है.

फुटपाथी दुकानदारों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मनमानी रोकने और टीवीसी गठन की मांग

वहीं इस दौरान डोरंडा क्षेत्र के वेंडर दुकानदारों के नेता मो. शफीक ने कहा कि रांची नगर निगम द्वारा हर दिन फुटपाथी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है. निगम की इस कार्रवाई खिलाफ और टीवीसी के गठन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है. मो. शफीक ने कहा कि 2014 में बने केंद्र सरकार के कानून और 2017 में बने झारखंड सरकार के कानून के अनुसार बिना पूर्व सूचना दिए फुटपाथी दुकानदारों को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन रांची नगर निगम की ओर से कानून को ताक पर रखकर फुटपाथी दुकानों को हर दिन हटाया जा रहा है.

"जब्तीनामा तक नहीं देते नगर निगम के अधिकारी"

फुटपाथी दुकानदार नेता मो. शफीक ने कहा कि नियम के अनुसार फुटपाथी दुकानदारों को दुकानें हटाने से पहले नोटिस देना आवश्यक है, लेकिन यहां न नोटिस दिया जा रहा है और न जो समान जब्त करते हैं उसका जब्तीनामा दिया जा रहा है. पिछले पांच वर्षों से रांची नगर निगम ने टीवीसी यानी टाउन वेंडिंग कमिटी (TVC) का गठन नहीं किया. जिसके चलते वेंडर्स के हितों का सारा काम प्रभावित हो रहा है.