पालिका अध्यक्ष के आश्वासन के बाद माने पटरी व्यापारी, 13 दिनों से चल रहा धरना किया समाप्त

मसूरी में पटरी व्यापारियों का 13 दिनों से चल रहा धरना पालिका अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया है.

Mussoorie street vendors
मसूरी पटरी व्यापारियों का धरना समाप्त (Photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 3, 2026

मसूरी: मसूरी में शहीद स्थल पर पिछले 13 दिनों से चल रहा पटरी व्यापारियों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया. धरना समाप्त होने की बड़ी वजह पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का हस्तक्षेप और संवाद रहा. पालिका अध्यक्ष स्वयं धरना स्थल पर पहुंची और पटरी व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. धरना समाप्त कराने में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उनके सहयोग से प्रशासन और पटरी व्यापारियों के बीच बातचीत का रास्ता निकला.

पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने साफ कहा कि माल रोड पर किसी भी हालत में पटरी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन जो पटरी व्यापारी नियमों के अनुसार पात्र हैं, उन्हें नगर पालिका द्वारा स्थायी स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां भी पटरी व्यापारियों को बसाया जाएगा, वह जगह परमानेंट होगी और वहां किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. पालिका अध्यक्ष ने बताया कि नगर पालिका जहां भी वेंडर जोन बनाएगी, वहां पानी, शौचालय, साफ-सफाई और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी.

कोशिश रहेगी कि इन वेंडर जोन को छोटे बाजार के रूप में विकसित किया जाए, जिससे व्यापारियों की आमदनी बनी रहे और पर्यटकों को भी सुविधा मिले.मीरा सकलानी ने कुछ राजनेताओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई लोगों ने पटरी व्यापारियों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की, बड़े-बड़े बयान दिए गए, लेकिन ठंड में धरने पर बैठे व्यापारियों के साथ एक दिन भी कोई नेता नहीं बैठा. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए. पटरी व्यापारियों के अध्यक्ष रामकिशन राही और गोविंद नौटियाल ने कहा कि पालिका अध्यक्ष के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया है.

उन्होंने बताया कि अगली टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में पटरी व्यापारियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. पात्र व्यापारियों को व्यवस्थित करने पर कमेटी में चर्चा की जाएगी. उन्होने कहा कि पालिका अध्यक्ष ने यह भी भरोसा दिया है कि व्यापारियों को ऐसे स्थानों पर बसाया जाएगा, जहां पर्यटकों की आवाजाही रहती है, ताकि उनकी रोजी-रोटी प्रभावित न हो. उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी.

