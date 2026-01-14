रांची के स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगी नई पहचान, 9 वेंडिंग जोन से बदलेगी शहर की सूरत
रांची के स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम की तरफ से नई पहचान मिलेगी. राजधानी में 9 वेंडिंग जोन से सूरत बदलेगी.
Published : January 14, 2026 at 1:49 PM IST
रांची: राजधानी रांची में वर्षों से सड़कों के किनारे और अस्थायी रूप से रोजगार चला रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब राहत की खबर है. रांची नगर निगम ने वेंडर्स को स्थायी, सुरक्षित और व्यवस्थित ठिकाना देने की दिशा में ठोस पहल करते हुए शहर में 9 वेंडिंग जोन विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इस योजना के लागू होने से जहां वेंडर्स की आजीविका को स्थिरता मिलेगी. वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, स्वच्छता और सौंदर्य में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर वेंडर्स के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती रही है. पैदल यात्रियों को भी परेशानी होती रही है. ऐसे में नगर निगम ने तय किया है कि वेंडर्स को सड़कों से हटाकर छत के नीचे, तय स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए. जिससे शहर को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित बनाया जा सके.
सर्वे के आधार पर मिला आई-कार्ड
इस योजना को धरातल पर उतारने से पहले नगर निगम ने शहरभर में स्ट्रीट वेंडर्स का व्यापक सर्वेक्षण कराया. सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि वास्तव में कौन-कौन से वेंडर्स लंबे समय से राजधानी में कारोबार कर रहे हैं. सर्वे के बाद पात्र वेंडर्स को पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किए गए हैं. निगम का कहना है कि इन्हीं आई कार्ड के आधार पर वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी. जिससे अवैध वेंडिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके.
लॉटरी से होगा स्थान का आवंटन
नगर निगम ने साफ किया है कि वेंडिंग जोन में दुकानों और ठेलों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और किसी भी तरह के भेदभाव की संभावना नहीं होगी. लॉटरी के जरिए वेंडर्स को तय स्थान मिलेगा, जहां वेंडर्स बिना डर और अनिश्चितता के अपना कारोबार कर सकेंगे.
बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे जोन
प्रस्तावित वेंडिंग जोन केवल व्यापार की जगह नहीं होंगे, बल्कि इन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा. हर जोन में पीने का पानी, शौचालय, बिजली, कचरा प्रबंधन और सुरक्षा की व्यवस्था होगी. इससे वेंडर्स को सम्मानजनक कार्यस्थल मिलेगा. इससे आम लोगों को भी साफ-सुथरा व सुव्यवस्थित बाजार उपलब्ध होगा.
इन स्थानों पर प्रस्तावित है वेंडिंग जोन
नगर निगम के प्रस्ताव के अनुसार रांची में जिन स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे. उनमें पीएचईडी बरियातू, मोरहाबादी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय, कांके स्थित रॉक गार्डन के पीछे, डोरंडा बाजार, वार्ड-52 स्थित तुपुदाना, सुरेंद्रनाथ स्कूल के पास, एदलहातू स्थित बहादुर पहाड़, जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर और लोयला मैदान के पीछे पुरुलिया रोड शामिल हैं.
निगम कर्मचारी संघ ने की सराहना
रांची नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने इस पहल की सराहना की. निगम कर्मचारी संघ ने कहा रांची नगर निगम ने जिस दूरदर्शिता के साथ स्ट्रीट वेंडर्स के पुनर्वास की योजना बनाई है, वह काबिले तारीफ है. इससे एक ओर वेंडर्स की रोजी-रोटी सुरक्षित होगी, वहीं दूसरी ओर शहर की व्यवस्था भी बेहतर होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. जिससे इसका लाभ जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक पहुंचे.
प्रशासनिक स्तर पर भी मिला समर्थन
इस पूरे प्रस्ताव को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा स्ट्रीट वेंडर्स शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है. नगर निगम का प्रयास है कि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल मिले. वेंडिंग जोन बनने से ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और अव्यवस्था की समस्या काफी हद तक दूर होगी. सर्वे और लॉटरी सिस्टम के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में जरूरत के अनुसार वेंडिंग जोन की संख्या बढ़ाई जा सकती है.
वेंडर्स को जगी नई उम्मीद
नगर निगम की इस पहल से स्ट्रीट वेंडर्स में उत्साह है. उनका कहना है कि वर्षों से वे स्थायी ठिकाने की मांग कर रहे थे. बार-बार हटाए जाने से न केवल आर्थिक नुकसान होता था, बल्कि मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता था. अब उन्हें उम्मीद है कि वेंडिंग जोन बनने से उनका व्यवसाय स्थिर और सुरक्षित होगा. जाहिर है कि अगर यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो रांची न सिर्फ एक सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में उभरेगी, बल्कि यह मॉडल अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है.
