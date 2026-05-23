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रेहड़ी-फड़ी संचालकों में मारपीट, बीच बाजार जमकर चले लात-घूंसे

मंडी: मंडी शहर के व्यस्त चौहटा बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को रेहड़ी-फड़ी संचालकों के बीच विवाद हो गया. ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

मारपीट में बदली दोनों पक्षों की कहासुनी

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मंडी शहर के चौहटा बाजार के पास सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच केवल बहस हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों ओर से धक्का-मुक्की शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान बाजार में मौजूद लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत करवाने की कोशिश की.