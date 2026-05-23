रेहड़ी-फड़ी संचालकों में मारपीट, बीच बाजार जमकर चले लात-घूंसे
चौहटा बाजार के पास दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर चले लात-घूंसे, पुलिस ने शुरू की जांच.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 6:53 PM IST
मंडी: मंडी शहर के व्यस्त चौहटा बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को रेहड़ी-फड़ी संचालकों के बीच विवाद हो गया. ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.
मारपीट में बदली दोनों पक्षों की कहासुनी
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मंडी शहर के चौहटा बाजार के पास सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच केवल बहस हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों ओर से धक्का-मुक्की शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान बाजार में मौजूद लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत करवाने की कोशिश की.
"शुरुआती जानकारी के अनुसार विवाद रेहड़ी लगाने की जगह और ग्राहकों को लेकर शुरू हुआ था. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी." - विनोद कुमार, एसपी मंडी
स्थानीय लोगों ने किया बीच-बचाव
वहीं, बाजार में अचानक हुए इस हंगामे से आसपास के दुकानदारों और लोगों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए दोनों पक्षों को अलग किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ. स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों ही पक्ष लंबे समय से चौहटा बाजार क्षेत्र में सब्जी बेचने का काम करते हैं. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में पहले भी रेहड़ी-फड़ी संचालकों के बीच जगह को लेकर छोटे-मोटे विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस तरह खुलेआम मारपीट की घटना से लोगों में चिंता का माहौल है. लोगों ने प्रशासन से बाजार क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने और ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है.