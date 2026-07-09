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रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, प्रभावितों का प्रदर्शन, नगर आयुक्त बोले- सरकारी भूमि पर बर्दाश्त नहीं कब्जा

रांची: राजधानी में रांची नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है. सड़क किनारे लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजार, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले ठेला और खोमचा संचालकों से लेकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए गए निर्माण तक, निगम की एनफोर्समेंट टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. निगम का दावा है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन

हालांकि, निगम की इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है. पिछले कई दिनों से मोरहाबादी साप्ताहिक सब्जी बाजार के दुकानदारों के साथ-साथ हरमू और शहर के दूसरे इलाकों के प्रभावित लोग अपनी समस्याओं को लेकर रांची नगर निगम कार्यालय का रुख कर रहे हैं. निगम मुख्यालय के बाहर लगातार धरना-प्रदर्शन का दौर जारी है.

अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते फुटकर विक्रेता परेशान (Etv Bharat)

रांची नगर निगम के खिलाफ लोगों में नाराजगी

इसी क्रम में गुरुवार को पंडरा क्षेत्र के अतिक्रमण से प्रभावित लोगों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे सालों से उसी स्थान पर अपनी दुकान लगाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. उनका आरोप है कि एक ओर जनप्रतिनिधियों की ओर से उन्हें दुकान लगाने का आश्वासन दिया जाता है जबकि दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम उन्हें हटाने पहुंच जाती है.

फुटकर विक्रेताओं के सामने रोजी रोटी का संकट

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दावा किया है कि मेयर की ओर से उन्हें दुकान लगाने का निर्देश दिया गया था. साथ ही रांची के सांसद संजय सेठ ने भी मौखिक रूप से कारोबार जारी रखने की बात कही थी. इसके बावजूद निगम और ट्रैफिक प्रशासन लगातार उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रहा है. उनका कहना है कि बार-बार हटाए जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है और परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है. प्रभावित लोगों ने नगर निगम से स्थाई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है.