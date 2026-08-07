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ठेलेवाले का दिल देखो, जन्मदिन पर बिलासपुर में खिला दिया हजारों लोगों को बड़ा पाव और दाबेली, कस्टमर बोले रिटर्न गिफ्ट मिला

अतुल कहते हैं मैंने अपने जन्मदिन पर छोटा सा आयोजन शुरू किया जो समाजसेवा में बदल गया. संजय यादव की रिपोर्ट.

Atul Dhivar Social Worker
ठेलेवाले का दिल तो देखो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 10:31 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: आज के वक्त में जब चंद रुपए की खातिर लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसे वक्त में एक शख्स ऐसा भी है जो हजारों लोगों को दिल खोलकर पिछले कई सालों से फ्री में नाश्ता करा रहा है. साल में एक बार अतुल धीवर हजारों लोगों को फ्री में बड़ा पाव दाबेली भरपेट खिलाते हैं. इसके लिए वो किसी से पैसा नहीं लेते. अतुल कहते हैं कि मैंने अपने जन्मदिन पर ये सेवा शुरू की थी जो आज समाजसेवा के रुप में बदल गई है.

अपने जन्मदिन पर खिलाते हैं फ्री में हजारों लोगों को नाश्ता

अतुल के ठेले पर फ्री में नाश्ता करने वाले लोग भी कह रहे हैं कि उन्होने इस तरह की समाजसेवा अपने जन्मदिन पर करते किसी को नहीं देखा है. अतुल बिलासपुर के कोनी इलाके में रहते हैं और एक छोटा सा ठेला नाश्ते का लगाते हैं. अतुल बताते है उनकी बिक्री ठीक ठाक हो जाती है और वो अपने जन्मदिन के मौके पर लोगों को फ्री में नाश्ता कराकर खुशी का अनुभव करते हैं. अतुल बताते हैं कि पिछले कई सालों से वो अपने जन्मदिन पर इस तरह से लोगों को नाश्ता करा रहे हैं. अतुल बताते हैं कि उनके ठेले पर नाश्ता करने वाले लोग जब उनको दुआएं देते हैं तो उनको बड़ी खुशी महसूस होती है.

ठेलेवाले का दिल देखो (ETV Bharat)

बड़ा पाव और दाबेली खिलाते हैं अतुल

अतुल धीवर ने बताया कि पूरे वर्ष लोग उनके ठेले पर आकर पैसे देकर नाश्ता करते हैं और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं. ऐसे में जन्मदिन के अवसर पर वह एक दिन सभी को मुफ्त में नाश्ता कराकर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं. उनका कहना है कि ग्राहकों का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वो इसे निभा रहे हैं.

Atul Dhivar Social Worker
जन्मदिन पर सेवा की मिसाल (ETV Bharat)
Atul Dhivar Social Worker
जन्मदिन पर सेवा की मिसाल (ETV Bharat)

कोनी के रहने वाले हैं अतुल धीवर

जन्मदिन के मौके पर जब फ्री में नास्ते का आयोजन होता है तब ठेले के पास उत्सव जैसा माहौल देखने को हर साल मिलता है. इस साल भी बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जन्मदिन मनाने का यह तरीका समाज के लिए प्रेरणादायक है. उनका मानना है कि यदि लोग अपने विशेष अवसरों को सेवा और सहयोग से जोड़ें तो समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा. अतुल धीवर की इस जन्मदिन पर किया गया काम अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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