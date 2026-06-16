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हांसी में कुदरत का कहर: बारिश-तूफान से गिरी दीवार, रेहड़ी संचालक की मौत, 12 साल का बेटा घायल

हांसी: सोमवार को भारी बारिश और तूफान ने हांसी में जमकर उत्पात मचाया. जिसके चलते दीवार गिर गई. मलबे में दबने से रेहड़ी संचालक की मौत हो गई. हादसे में उसका 12 साल का बेटा भी घायल हुआ है. तिकोना पार्क के पास दीवार गिरने से रेहड़ी संचालक सोनू की मौत हुई है, जबकि उसका 12 वर्षीय बेटा अभय गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

हांसी में रेहड़ी संचालक की मौत: परिवार ने सरकार से मुआवजे और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की है. एक तरफ पिता की मौत का गम और दूसरी तरफ अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष करता मासूम बेटा है. इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है.

हांसी में कुदरत का कहर: बारिश-तूफान से गिरी दीवार, रेहड़ी संचालक की मौत (ETV Bharat)

बारिश और आंधी से दीवार गिरी: बता दें कि हांसी में आई तेज आंधी और बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. तिकोना पार्क के पास करीब 15 वर्षों से रोटी-सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले 40 वर्षीय सोनू अपने 12 वर्षीय बेटे अभय के साथ काम कर रहे थे. इसी दौरान तूफानी बारिश के बीच एक दीवार दोनों पर गिर गई. हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पिता-पुत्र को मलबे के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल अभय को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया.