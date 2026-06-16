हांसी में कुदरत का कहर: बारिश-तूफान से गिरी दीवार, रेहड़ी संचालक की मौत, 12 साल का बेटा घायल
हांसी में भारी-बारिश और तूफान से दीवार गिर गई. मलबे में दबने से रेहड़ी संचालक की मौत. हादसे में 12 साल का बेटा भी घायल.
Published : June 16, 2026 at 8:54 AM IST
हांसी: सोमवार को भारी बारिश और तूफान ने हांसी में जमकर उत्पात मचाया. जिसके चलते दीवार गिर गई. मलबे में दबने से रेहड़ी संचालक की मौत हो गई. हादसे में उसका 12 साल का बेटा भी घायल हुआ है. तिकोना पार्क के पास दीवार गिरने से रेहड़ी संचालक सोनू की मौत हुई है, जबकि उसका 12 वर्षीय बेटा अभय गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी की जंग लड़ रहा है.
हांसी में रेहड़ी संचालक की मौत: परिवार ने सरकार से मुआवजे और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की है. एक तरफ पिता की मौत का गम और दूसरी तरफ अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष करता मासूम बेटा है. इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है.
बारिश और आंधी से दीवार गिरी: बता दें कि हांसी में आई तेज आंधी और बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. तिकोना पार्क के पास करीब 15 वर्षों से रोटी-सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले 40 वर्षीय सोनू अपने 12 वर्षीय बेटे अभय के साथ काम कर रहे थे. इसी दौरान तूफानी बारिश के बीच एक दीवार दोनों पर गिर गई. हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पिता-पुत्र को मलबे के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल अभय को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया.
आर्थिक मदद की मांग: रोहित मृतक का भाई ने बताया कि मृतक सोनू भाटिया कॉलोनी का निवासी था. और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वार्ड पार्षद मीनू मोवाल ने सरकार से आर्थिक सहायता और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की है, ताकि परिवार का पालन-पोषण हो सके.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सिटी थाना प्रभारी सुखजीत सिंह ने बताया कि "तूफान के कारण दीवार गिरने से यह हादसा हुआ और मामले की जांच जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवाया गया है."
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