ETV Bharat / state

26 जनवरी को चिट्टे पर हुए नुक्कड़ नाटक पर विवाद, समुदाय विशेष को लेकर लगा ये आरोप

गणतंत्र दिवस पर चिट्टे पर हुए नुक्कड़ नाटक से समुदाय विशेष की भावनाएं आहत? पूर्व मेयर ने राज्यपाल को लिखा पत्र

चिट्टे पर हुए नुक्कड़ नाटक से समुदाय विशेष को लेकर विवाद
चिट्टे पर हुए नुक्कड़ नाटक से समुदाय विशेष को लेकर विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
शिमला: गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रस्तुत नशा विरोधी नुक्कड़ नाटक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. शिमला नगर निगम के पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र सिंह पंवार ने इस नाटक को सांप्रदायिक करार देते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को शिकायत पत्र भेजा है.

टिकेंद्र सिंह पंवार ने आरोप लगाया है कि 26 जनवरी 2026 को राज्य प्रायोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान चिट्टा (सिंथेटिक ड्रग) के खिलाफ जागरूकता के नाम पर प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक में एक विशेष समुदाय को ड्रग तस्करी से जोड़ा गया, जो न केवल तथ्यहीन है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने वाला कृत्य भी है. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कई टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारित किया गया, जिससे इसका असर और व्यापक हुआ.

'समुदाय विशेष को बनाया निशाना'

पूर्व उपमहापौर ने अपने पत्र में लिखा है कि रिज मैदान जैसे सार्वजनिक और राष्ट्रीय महत्व के मंच पर प्रस्तुत इस नाटक में संवादों और वेशभूषा के माध्यम से एक समुदाय को निशाना बनाया गया, जो अत्यंत आपत्तिजनक और असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार किसी एक धर्म या समुदाय से जुड़ा नहीं होता, बल्कि ये एक अपराधी नेटवर्क है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल पाए गए हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई मामलों में सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी तक ड्रग तस्करों के साथ पकड़े गए हैं, ऐसे में पूरे समुदाय को दोषी ठहराना गलत और भ्रामक है.

संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया कृत्य

टिकेंद्र सिंह पंवार ने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र अवसर पर, जो 'हम भारत के लोग' की भावना को मजबूत करता है, इस तरह की प्रस्तुति देश की धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सोच के खिलाफ है. ये समाज में विभाजन पैदा करने वाला प्रयास हैं.

कानूनी कार्रवाई की मांग

शिकायत पत्र में पूर्व उपमहापौर ने कहा है कि यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें समुदाय विशेष के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ संदेश दिया गया. टिकेंद्र सिंह पंवार ने राज्यपाल से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए. नाटक की स्क्रिप्ट लिखने, उसे मंजूरी देने और मंचन करवाने वालों की पहचान की जाए. दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. भविष्य में राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए संवेदनशील और धर्मनिरपेक्ष दिशा-निर्देश जारी किए जाएं. इस तरह के कामों से सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है.

