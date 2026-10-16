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धनबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, त्योहारों से पहले सभी 55 वार्ड में लगेंगी 50-50 नई स्ट्रीट लाइटें

बैठक करते धनबाद नगर निगम के पदाधिकारी ( ETV Bharat )

धनबाद: नगर निगम ने शहर की रोशनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सभी 55 वार्डों में 50-50 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने पर सहमति बनी. इस फैसले के बाद प्रत्येक वार्ड में नई लाइटें लगाई जाएंगी. जिससे सड़क और गली-मोहल्लों में रोशनी की व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही पहले से लगी और लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को भी जल्द दुरुस्त कर चालू करने का निर्देश दिया गया है.

बैठक में मेयर और नगर आयुक्त रहे मौजूद