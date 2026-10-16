धनबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, त्योहारों से पहले सभी 55 वार्ड में लगेंगी 50-50 नई स्ट्रीट लाइटें
धनबाद नगर निगम की बैठक में त्योहार से पहले सभी 55 वार्डों में 50-50 स्ट्रीट लाइटें लगाने का फैसला लिया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 8:59 PM IST
धनबाद: नगर निगम ने शहर की रोशनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सभी 55 वार्डों में 50-50 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने पर सहमति बनी. इस फैसले के बाद प्रत्येक वार्ड में नई लाइटें लगाई जाएंगी. जिससे सड़क और गली-मोहल्लों में रोशनी की व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही पहले से लगी और लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को भी जल्द दुरुस्त कर चालू करने का निर्देश दिया गया है.
बैठक में मेयर और नगर आयुक्त रहे मौजूद
नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में मेयर संजीव सिंह, नगर आयुक्त आशीष गंगवार, डिप्टी मेयर अरुण चौहान, उप नगर आयुक्त समेत निगम के अन्य अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे. बैठक के दौरान शहर में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ कई लंबित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई. आगामी दुर्गा पूजा और छठ महापर्व को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने पर जोर दिया गया.
जलापूर्ति और साफ-सफाई के दिए निर्देश
बैठक में पेयजल आपूर्ति और साफ-सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए. मेयर संजीव सिंह ने अधिकारियों से कहा कि त्योहारों के दौरान शहरवासियों को पानी की किल्लत और गंदगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए नियमित सफाई, कचरे का समय पर उठाव और जरूरत के मुताबिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान देने को कहा गया.
बैठक में शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया. वार्ड स्तर पर व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया गया, ताकि खराब पड़ी लाइटों की पहचान कर उन्हें जल्द ठीक कराया जा सके. अब देखना होगा कि नगर निगम की इन फैसलों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है.
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