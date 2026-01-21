ETV Bharat / state

ट्रैफिक रूल्स समझाने नुक्कड़ नाटक का आयोजन,सड़क सुरक्षा के तहत मौके पर बांटे गए हेलमेट

चिरमिरी में सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ.जिसमें यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरुक करने के साथ हेलमेट भी बांटे गए.

Joint initiative of police and nursing college
सड़क सुरक्षा के तहत मौके पर बांटे गए हेलमेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 12:47 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 1:40 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी में आज सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल देखने को मिली. जहां केबी पटेल ग्रुप और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में शहर के व्यस्ततम इलाके में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया. इस आयोजन का उद्देश्य आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना रहा.

नुक्कड़ नाटक से ट्रैफिक रुल की दी जानकारी

चिरमिरी के बड़े बाजार स्थित बीच चौराहे पर आयोजित इस नुक्कड़ सभा में बड़ी संख्या में राहगीर, दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और केबी पटेल ग्रुप की टीम ने सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं.

वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतने की समझाईश

लोगों को बताया गया कि किस तरह थोड़ी सी लापरवाही, जैसे हेलमेट न पहनना, नशे की हालत में वाहन चलाना या नाबालिग बच्चों को वाहन सौंपना, गंभीर सड़क हादसों का कारण बन सकता है. वक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान का भी जिम्मेदार होता है.

Joint initiative of police and nursing college
पुलिस और नर्सिंग कॉलेज की संयुक्त पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला स्कूटी चालक को पहनाया गया हेलमेट

इसी क्रम में मौके पर मौजूद एक महिला स्कूटी चालक को पुलिस और केबी पटेल ग्रुप की टीम ने हेलमेट पहनाया,साथ ही सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की समझाइश दी .वहीं बिना हेलमेट वाहन चला रहे अन्य लोगों को भी रोककर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी गई और नियमों का पालन करने की अपील की गई.

ट्रैफिक रूल्स समझाने नुक्कड़ नाटक का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है. नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.हमारा उद्देश्य लोगों को दंड देना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना है- विजय सिंह, थाना प्रभारी

नशे में वाहन चलाना कितना खतरनाक ?

नुक्कड़ सभा के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर लगने वाले जुर्माने और कानूनी कार्रवाई के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही पुलिस प्रशासन ने उपयोग में लाई जाने वाली ब्रेथ एनालाइज़र मशीन का प्रदर्शन कर यह बताया गया कि किस तरह जांच के जरिए यह पता लगाया जाता है कि चालक नशे में है या नहीं.

helmets distributed on spot in MCB
मौके पर बांटे गए हेलमेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा उद्देश्य समाज को सुरक्षित बनाना है.सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन-जागरूकता बेहद जरूरी है और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक सही संदेश पहुंचाया जा सकता है- विश्वजीत बारीक, के.बी. पटेल नर्सिंग कॉलेज

Street drama organized to explain traffic rules
ट्रैफिक रूल्स समझाने नुक्कड़ नाटक का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यातायात नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं में आएगी कमी

कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को यह संदेश दिया गया कि यदि सभी लोग यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें, तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है और कई परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है.फिलहाल, पुलिस प्रशासन और के.बी. पटेल ग्रुप की इस संयुक्त पहल को लोगों का सकारात्मक समर्थन मिल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह के आयोजनों से सड़क सुरक्षा को लेकर आम नागरिकों की सोच में बदलाव आएगा.

संपादक की पसंद

