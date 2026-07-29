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स्ट्रीट डॉग्स की पहचान अब RFID माइक्रोचिप से, शहर के 48,000 स्ट्रीट डॉग्स का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड

गाजियाबाद कल्याण अधिकारी के मुताबिक अब तक 48 हजार स्ट्रीट डॉग्स का सफलतापूर्वक बधियाकरण और रेबीज टीकाकरण किया जा चुका है.

स्ट्रीट डॉग्स का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड
स्ट्रीट डॉग्स का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 4:22 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: शहर में स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण और निगरानी को लेकर गाजियाबाद नगर निगम में एक नई पहल की शुरुआत की है. नगर निगम में स्ट्रीट डॉग्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन आधारित माइक्रोचिप लगाने का अभियान शुरू किया है. इसके साथ ही गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स में माइक्रोचिप लगाने की प्रक्रिया शुरू की है. अभियान के पहले चरण की शुरुआत विजयनगर के वार्ड संख्या एक और वसुंधरा जोन के वार्ड संख्या 100 से की गई है.

नगर आयुक्त विक्रम आदित्य मलिक के निर्देश पर गाजियाबाद नगर निगम लगातार स्ट्रीट डॉग्स के स्थाई समाधान के लिए कार्य कर रहा है. पहले चरण में बड़े पैमाने पर स्ट्रीट डॉग्स का रेबीज टीकाकरण और बधियाकरण कराया जा रहा है. अब इसी अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए माइक्रोचिप लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

उप मुख्य चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ अनुज (ETV Bharat)

क्या होती है RFID माइक्रोचिप, कैसे करती है काम ?

RFID (Radio Frequency Identification) एक आधुनिक पहचान करने की तकनीक है, जिसका उपयोग किसी वस्तु या पशु की पहचान करने और उसका डाटा सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. इस तकनीक में एक बेहद छोटी माइक्रोचिप और एक विशेष आरएफआईडी रीडर का इस्तेमाल होता है. स्ट्रीट डॉग्स के मामले में यह माइक्रोचिप चावल के दाने जितनी छोटी होती है. जिसे ट्रेंड पशु चिकित्सक द्वारा त्वचा के नीचे सामान्यतः गर्दन या कंधे के पास इंजेक्शन की मदद से लगा दिया जाता है.

स्ट्रीट डॉग्स की पहचान अब RFID माइक्रोचिप से

यह प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है और इससे पशु को सामान्य टीकाकरण से अधिक दर्द नहीं होता है. प्रत्येक आरएफआईडी माइक्रोचिप में एक यूनिक पहचान संख्या होती है. जब किसी स्ट्रीट डॉग्स को आरएफआईडी रीडर से स्कैन किया जाता है तो रेडियो तरंगों के माध्यम से उस माइक्रोचिप का यूनिक नंबर पढ़ लिया जाता है. इसके बाद डाटा बेस में उस नंबर से जुड़े सभी रिकॉर्ड देखे जाते हैं, जिसमें श्वान टीकाकरण, बधियाकरण, उपचार का विवरण और जिस क्षेत्र में उसे चिन्हित किया गया है, उससे जुड़ी जानकारी मौजूद होती है.

इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक स्ट्रीट डॉग की बार-बार पहचान करने या दोबारा टीकाकरण और बधियाकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. यदि कोई श्वान घायल या बीमार अवस्था में मिलता है तो स्कैनिंग के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में पालतू और निराश्रित पशुओं की पहचान के लिए और RFID तकनीक का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है.

स्ट्रीट डॉग्स का रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित

नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के मुताबिक, माइक्रोचिप लगाने का उद्देश्य केवल स्ट्रीट डॉग्स की पहचान करना नहीं है बल्कि उनके स्वास्थ्य टीकाकरण और जनसंख्या नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाना है. इससे प्रत्येक स्ट्रीट डॉग का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और भविष्य में उसकी निगरानी करना आसान होगा.

शहर में प्रत्येक स्ट्रीट डॉग को लगेगी माइक्रोचिप

उप मुख्य चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ अनुज के मुताबिक शहर में अब तक 48 हजार स्ट्रीट डॉग्स का सफलतापूर्वक बधियाकरण और रेबीज टीकाकरण किया जा चुका है. इस अभियान के अगले चरणों के रूप में माइक्रोचिप लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. माइक्रोचिप लगाने से प्रत्येक स्ट्रीट डॉग की अलग पहचान होगी. इस अभियान में स्थानीय जन जन प्रतिनिधियों, विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सहयोग मिल रहा है.

कई वार्डों में जनप्रतिनिधि स्वयं अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. स्थानीय लोगों के सहयोग से स्ट्रीट डॉग्स की पहचान और उन्हें सुरक्षित तरीके से माइक्रोचिप लगाने का कार्य किया जा रहा है. नगर निगम द्वारा माइक्रोचिप लगाने के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया गया है. स्ट्रीट डॉग में लगाई जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट रिमोट लगभग 198 रुपए है.

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