कानपुर में आवारा कुत्तों ने सगे भाइयों को नोंचकर किया घायल, नगर निगम फेल
आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के मामले में नगर निगम का तंत्र पूरी तरह फेल, केवल कागजों पर आंकड़े तैयार करते हैं अफसर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:48 AM IST
कानपुर: अभी लोग शहर के चकेरी थाना क्षेत्र में रोटविलर जैसे खूंखार कुत्ते द्वारा महिला को घायल करने का मामला ठीक से भूल भी नहीं पाए थे, और उसके अगले दिन यानी रविवार को चकेरी के समीप सनिगवां में आवारा कुत्तों ने सगे भाइयों को नोंचकर घायल कर दिया. सनिगवां स्थित कांशीराम कालोनी फेज वन सजारी में साइकिल चला रहे बच्चे पर कुत्तों का झुंड अचानक टूट पड़ा. जैसे ही बच्चे का भाई उसे बचाने पहुंचा तो कुत्तों ने उस पर भी हमला कर दिया.
ट्रक चालक नफीस खान ने बताया कि आठ साल का बेटा साइकिल चला रहा था तभी अचानक से कुत्ते उस पर हमलावर हो गए. जब भाई हसनैन बचाने पहुंचा तो उसे भी घायल कर दिया. बच्चों का शोर सुनकर लोग दौड़े तब दोनों को किसी तरह बचाया जा सका. लोगों ने नगर निगम अफसरों को सूचना दी. मगर, घंटों तक कोई नहीं पहुंचा. इससे लोगों ने अफसरों के प्रति अपना गुस्सा भी जताया. कहा, केवल अफसर नगर निगम आफिस में बैठकर कागजी आंकड़े तैयार करते हैं. वहीं, पूरे मामले पर नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी डा.आरके निरंजन का कहना था, दोनों भाइयों को काटने वाले कुत्तों को जाना गांव के किशनपुर स्थित शेल्टर होम में भेजा गया है. जहां पहले से 11 कुत्ते थे। वहीं, यहां कुल क्षमता 30 कुत्तों को रखने की है.
सवा साल में 40 से अधिक लोग जख्मी: शहर में खूंखार हुए कुत्ते जानलेवा बन चुके हैं. मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक सड़क पर आमजन का चलना मुश्किल हो गया है. सवा साल में जहां कुत्तों ने एक व्यक्ति की जान ली, तो वहीं 40 से अधिक लोगों को ये जख्म दे चुके हैं. नगर निगम में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक शहर में 1.30 लाख कुत्ते हैं जिनमें आवारा संग पालतू भी शामिल हैं. मई में जहां विकास नगर में जर्मन शेफर्ड ने एक महिला को बुरी तरह काटा था, वहीं शनिवार को रोटविलर ने एक महिला पर जमकर हमला किया था। इसी तरह कुछ माह पहले शहर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक सात साल के बच्चे को तीन कुत्तों ने काट लिया था जबकि कुत्ते बर्रा में ही एक 20 साल की महिला को घायल कर चुके हैं.
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