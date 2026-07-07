धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही दिन में कई लोगों पर हमला, डेढ़ साल की मासूम समेत कई घायल
धनबाद में आवारा कुतों ने कई लोगों पर हमला करके घायल कर दिया.
Published : July 7, 2026 at 8:36 PM IST
धनबाद: कोयलांचल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. जिले के अलग-अलग इलाकों में एक ही दिन में कई लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो गए. सबसे दर्दनाक घटना गोविंदपुर के कुकुरतोपा में हुई, जहां डेढ़ साल की मासूम बच्ची समेत कई लोगों को आवारा कुत्ते ने नोचकर घायल कर दिया.
घायलों को एंटी रेबीज वैक्सीन
वही महुदा के सिंघड़ा बस्ती में भी स्कूल के एक छात्र पर कुत्ते ने हमला कर दिया. सभी घायलों को इलाज और एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए एसएनएमएमसीएच के एआरवी सेंटर लाया गया. गोविंदपुर के कुकुरतोपा में चार जबकि महुदा में एक बच्चे को कुत्ते ने शिकार बनाया.
खेलने के दौरान बच्ची पर कुत्ते का अटैक
गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुकुरतोपा निवासी अलाउद्दीन अंसारी ने बताया कि उनकी डेढ़ साल की बेटी अपने दादा के साथ घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान अचानक एक आवारा कुत्ता वहां पहुंचा और बच्ची पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्ची को बुरी तरह काटकर घायल कर दिया. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह कुत्ते को खदेड़कर भगाया. इसके बाद घायल बच्ची को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
बकरी चरा रही महिला पर कुत्ते का हमला
इसी गांव की रहने वाली सरियम बीबी भी आवारा कुत्ते के हमले की शिकार हो गईं. उन्होंने बताया कि वह बकरी चरा रही थीं, तभी अचानक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया. इस हमले में वह घायल हो गईं. वही कुकुरतोपा निवासी मजहर अंसारी के छह साल के बेटे महताब अंसारी को भी कुत्ते ने काट लिया, जिससे वह जख्मी हो गया.
स्कूल से निकलते ही बच्चे पर हमला
उधर, महुदा के सिंघड़ा बस्ती में भी आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला. यहां सात वर्षीय विवेक कुंभकार, जो दूसरी कक्षा का छात्र है, स्कूल गया था. टॉयलेट जाने के लिए जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकला, एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. हमले में विवेक घायल हो गया. विवेक के पिता धनेश्वर कुंभकार ने बताया कि घटना के बाद बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया लाया गया.
बढ़ रहे कुत्तों के हमलों से लोगों में दहशत
सभी घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एंटी रेबीज वैक्सीन (ARV) सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के साथ सभी को एआरवी वैक्सीन लगाई. लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमलों से लोगों में दहशत है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निकाय से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है.
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