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रामनगर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, कई लोगों को काटकर किया जख्मी, खौफजदा लोग

रामनगर में इन दिनों कई क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग खौफजदा हैं. जिसके बाद लोगों ने निजात दिलाने की मांग की.

People injured stray dog ​​attack
रामनगर में आवारा कुत्तों का आतंक (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 24, 2026 at 11:02 AM IST

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रामनगर: रामनगर शहर के गुलरघट्टी और शक्तिनगर क्षेत्र में आवारा कुत्ते का आतंक छाया हुआ है. कुत्ते ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक करीब आठ लोगों को काट लिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. घटना के बाद घायल लोगों को तत्काल संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार, सबसे पहले मोहल्ले के बच्चों ने परिजनों को बताया कि एक आवारा कुत्ता अचानक लोगों पर हमला कर रहा है, शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन जब एक बच्चे को गंभीर हालत में घर लाया गया तो परिजन घबरा गए. बच्चे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे, इसके बाद पता चला कि उसी कुत्ते ने क्षेत्र के कई अन्य लोगों को भी काट लिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुत्ता लगातार लोगों के पीछे दौड़ रहा था और राह चलते लोगों पर हमला कर रहा था. घटना के दौरान कई बच्चे खेल रहे थे, जो अचानक कुत्ते के हमले का शिकार हो गए. कुत्ते के डर से देर रात तक क्षेत्र के लोग घरों से बाहर निकलने से बचते रहे. संयुक्त चिकित्सालय रामनगर के चिकित्सक डॉ. तोहिद ने बताया कि रात में करीब आठ लोग अस्पताल पहुंचे थे, जिन्हें आवारा कुत्ते ने काटा था, इनमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं. कुछ घायलों को गंभीर तरीके से काटा हैं, जबकि कुछ को मामूली जख्म हुए हैं. सभी को प्राथमिक उपचार देने के साथ एंटी-रेबीज इंजेक्शन, रेबीज सीरम और टेटनस के टीके लगाए गए हैं.

डॉ. तोहिद के अनुसार घायलों में करीब पांच छोटे बच्चे, दो किशोर और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं, सभी को अगले कुछ दिनों तक निगरानी और जरूरी टीकों के लिए अस्पताल की ओपीडी में बुलाया गया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली. लोगों का कहना है कि शहर में लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा. कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में कोई अभियान नहीं चलाया गया.स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने, प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

पढे़ं-उत्तराखंड में आवारा कुत्तों का आतंक, 15 लोगों को बनाया निशाना, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

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