झारखड रजत जयंती वर्ष पर स्ट्रीट डांस का आयोजन, डीसी भी झूमे
झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर गिरिडीह में स्ट्रीट डांस का आयोजन हुआ.
Published : November 12, 2025 at 8:05 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 8:24 PM IST
गिरिडीहः झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2025 (रजत जयंती वर्ष) के अवसर पर जिले में स्ट्रीट डांस का आयोजन किया गया. शहर में टावर चौक से कालीबाड़ी चौक तक नृत्य के माध्यम से झारखंड की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिली. यहां पर जिले के डीसी रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते समेत कई अधिकारी भी झूम उठे. परंपरागत नृत्य प्रस्तुत करने वालों ने डीसी को सम्मानित भी किया तो डीसी ने मांदर बजाया और खुद ही झूमने लगे.
स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों और लोकगीतों के माध्यम से झारखंड की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा की झलक दिखायी. पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया. इस मौके पर बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, सांस्कृतिक संस्थानों के सदस्य उपस्थित थे. लोगों ने झारखंड की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत की इस प्रस्तुति की सराहना की.
मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड सरकार के 25 वर्षों की उपलब्धियों और राज्य के विकास यात्रा को आम जनों तक सांस्कृतिक माध्यम से पहुंचाना था. कलाकारों ने अपने गीतों के जरिये राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प, विकास के प्रति प्रतिबद्धता और जनसेवा के प्रति सजगता का संदेश दिया.
कहा कि झारखंड स्थापना दिवस उत्सव, जनभागीदारी और विकास के संकल्प का प्रतीक है. सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है. जागरूकता रथ एवं नुक्कड़-नाटक के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है.
साथ ही नुक्कड़-नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जागरूक किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंच सके. जागरूकता रथ को आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जिसमें झारखंड की विकास यात्रा, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पेंशन योजना, कृषि संबंधित योजनाओं सहित सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक दिखाई गई है.
ये भी पढ़ेंः
स्थापना दिवस पर स्ट्रीट डांस का आयोजन, झारखंड की सभ्यता संस्कृति का नजारा दिखा हजारीबाग की सड़कों पर
झारखंड स्थापना दिवस: रजत जयंती वर्ष का गवाह बनेगा ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
झारखंड स्थापना दिवस समारोह को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रचार वाहन किया रवाना, राज्यपाल को भी किया आमंत्रित