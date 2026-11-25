'स्त्री' स्किल सेंटर: दुनिया के कोने-कोने में पहुंचेगा अब धमतरी का सामान, महिलाओं के बनाए उत्पाद ग्लोबल मार्केट में बनाएंगे पहचान
धमतरी में बने खादी और सूत को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 3:43 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब अपने हुनर को सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि उनके हाथों से तैयार किए गए उत्पाद विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच बनाएंगे. जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके पारंपरिक हुनर को ग्लोबल मार्केट पर पहचान दिलाने के लिए बड़ा प्रयास शुरू किया गा है, जिसका नाम है 'स्त्री' स्किल सेंटर.
'स्त्री' स्किल सेंटर की शुरूआत
एनआईटी रायपुर और धमतरी प्रशासन के संयुक्त प्रयास से भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक में देश का पहला 'स्त्री' स्किल सेंटर शुरू हो चुका है. यहां महिलाओं को हथकरघा और टेक्सटाइल उत्पादों के निर्माण से लेकर उनकी मार्केटिंग और कारोबार शुरू करने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस योजना में जो सबसे खास बात यह है कि यहां महिलाओं को ही केवल प्रशिक्षण ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अपना ब्रांड और स्टार्टअप खड़ा करने में हर संभव मदद भी दी जाएगी. 'स्त्री' स्किल सेंटर शुरू होने से धमतरी के पारंपरिक खादी और सूत कातने और बनाने के हुनर को अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक न सिर्फ पहचान मिलेगी बल्कि उसे वहां तक पहुंचाया भी जाएगी.
देश और विदेश तक पहुंचेंगे धमतरी के उत्पाद
'स्त्री' स्किल सेंटर उन माताओं और बहनों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने जा रहा है, जो अपने पारंपरिक हुनर को रोजगार और व्यवसाय में बदलना चाहते थे. एनआईटी रायपुर और धमतरी जिला प्रशासन ने मिलकर इस केंद्र की शुरुआत की है. यहां महिलाओं को हथकरघा वस्त्रों के निर्माण, डिजाइन, उत्पादन और मार्केटिंग से जुड़ी बारीकियां सिखाई जाएंगी. इसके साथ ही महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाएगा.
धमतरी जिला प्रशासन के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल हुनरमंद बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर उद्यमी के रूप में पहचान दिलाना भी है. महिलाएं अपने तैयार उत्पादों का खुद का ब्रांड विकसित कर सकें और उन्हें देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचा सकें, इसी दिशा में सेंटर काम करेगा.
धमतरी के खादी और हथकरघा उत्पादों की अपनी अलग पहचान रही है. इस पहल के जरिए स्थानीय हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़ने और महिलाओं को टेक्सटाइल सेक्टर में अपना ब्रांड स्थापित करने का अवसर मिलेगा: अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
छत्तीसगढ़ के खादी और सूत से बने उत्पादों की मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की अच्छी संभावनाएं हैं. इसी सोच के साथ इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, ताकि स्थानीय संसाधनों और महिलाओं के हुनर को बड़े बाजार से जोड़ा जा सके: डॉ. अनुज शुक्ला, प्रोफेसर, एनआईटी, रायपुर
महिलाओं को मिला हुनर दिखाने का मंच
हम कह सकते हैं कि धमतरी में शुरू हुआ यह 'स्त्री' स्किल सेंटर महिलाओं के हुनर को कारोबार में बदलने का एक नया मंच बन सकता है. अब देखना होगा कि यहां से प्रशिक्षण लेकर निकलने वाली महिलाएं अपने उत्पादों के जरिए छत्तीसगढ़ की पहचान देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक किस तरह पहुंचाती हैं.
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