ETV Bharat / state

'स्त्री' स्किल सेंटर: दुनिया के कोने-कोने में पहुंचेगा अब धमतरी का सामान, महिलाओं के बनाए उत्पाद ग्लोबल मार्केट में बनाएंगे पहचान

स्त्री स्किल सेंटर ( ETV Bharat )

धमतरी: छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब अपने हुनर को सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि उनके हाथों से तैयार किए गए उत्पाद विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच बनाएंगे. जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके पारंपरिक हुनर को ग्लोबल मार्केट पर पहचान दिलाने के लिए बड़ा प्रयास शुरू किया गा है, जिसका नाम है 'स्त्री' स्किल सेंटर.

'स्त्री' स्किल सेंटर की शुरूआत एनआईटी रायपुर और धमतरी प्रशासन के संयुक्त प्रयास से भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक में देश का पहला 'स्त्री' स्किल सेंटर शुरू हो चुका है. यहां महिलाओं को हथकरघा और टेक्सटाइल उत्पादों के निर्माण से लेकर उनकी मार्केटिंग और कारोबार शुरू करने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस योजना में जो सबसे खास बात यह है कि यहां महिलाओं को ही केवल प्रशिक्षण ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अपना ब्रांड और स्टार्टअप खड़ा करने में हर संभव मदद भी दी जाएगी. 'स्त्री' स्किल सेंटर शुरू होने से धमतरी के पारंपरिक खादी और सूत कातने और बनाने के हुनर को अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक न सिर्फ पहचान मिलेगी बल्कि उसे वहां तक पहुंचाया भी जाएगी.