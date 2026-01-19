ETV Bharat / state

नूंह में आवारा कुत्तों का कहर, 3 दिन में 32 को काटा, हाथों में डंडे लेकर निकल रहे लोग

नूंहः जिले के नई गांव में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते तीन दिनों के भीतर गांव में कुत्तों के हमलों में 32 लोग घायल हो चुके हैं. हालात उस समय और भयावह हो गए, जब एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने 28 लोगों को काट लिया, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है. हमले की शिकार महिलाएं भी हुई हैं. लगातार हो रहे हमलों से गांव में दहशत का माहौल है. हालात यह हैं कि ग्रामीण दिन में भी हाथों में डंडे और लाठियां लेकर बाहर निकल रहे हैं। बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं और माता-पिता उन्हें अकेले बाहर भेजने से डर रहे हैं.

आवारा कुत्तों का झुंड लगातार कर रहे हैं हमलाः कुत्तों के हमले में घायल होने वालों में बच्चे, महिलाएं और कुछ युवक शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल लोगों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. ग्रामीण मुमताज ने बताया कि "तीन दिनों से गांव में आवारा कुत्तों का झुंड लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं. बच्चे जैसे ही घरों से बाहर निकले, कुत्तों ने उन पर झपट्टा मार दिया. रास्तों और गलियों में अचानक हुए इन हमलों से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई. शोर सुनकर ग्रामीण बाहर आए और किसी तरह घायलों को बचाया, लेकिन तब तक कई लोग जख्मी हो चुके थे."