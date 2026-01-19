नूंह में आवारा कुत्तों का कहर, 3 दिन में 32 को काटा, हाथों में डंडे लेकर निकल रहे लोग
नूंह जिले में आवारा कुत्तों ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है. आवारा कुत्तों ने 3 दिन में 32 लोगों को घायल किया है.
Published : January 19, 2026 at 10:51 PM IST
नूंहः जिले के नई गांव में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते तीन दिनों के भीतर गांव में कुत्तों के हमलों में 32 लोग घायल हो चुके हैं. हालात उस समय और भयावह हो गए, जब एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने 28 लोगों को काट लिया, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है. हमले की शिकार महिलाएं भी हुई हैं. लगातार हो रहे हमलों से गांव में दहशत का माहौल है. हालात यह हैं कि ग्रामीण दिन में भी हाथों में डंडे और लाठियां लेकर बाहर निकल रहे हैं। बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं और माता-पिता उन्हें अकेले बाहर भेजने से डर रहे हैं.
आवारा कुत्तों का झुंड लगातार कर रहे हैं हमलाः कुत्तों के हमले में घायल होने वालों में बच्चे, महिलाएं और कुछ युवक शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल लोगों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. ग्रामीण मुमताज ने बताया कि "तीन दिनों से गांव में आवारा कुत्तों का झुंड लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं. बच्चे जैसे ही घरों से बाहर निकले, कुत्तों ने उन पर झपट्टा मार दिया. रास्तों और गलियों में अचानक हुए इन हमलों से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई. शोर सुनकर ग्रामीण बाहर आए और किसी तरह घायलों को बचाया, लेकिन तब तक कई लोग जख्मी हो चुके थे."
खेतों से वापस लौट रही महिलाओं पर हमलाः ग्रामीण सूबेदार ने बताया कि "घायलों के हाथ, पैर, चेहरे, सिर और पीठ पर गहरे घाव है. कुत्तों के हमले में दो महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. महिलाएं जब खेतों से चारा लेकर लौट रही तो कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भी नल्हड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, सभी घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन और अन्य आवश्यक इलाज दिया जा रहा है."
प्रशासन ने नहीं उठाया कदमः स्थानीय ग्रामीण और पेशे से एडवोकेट जफ़रुद्दीन ने कहा कि" पहले भी आवारा कुत्तों की शिकायतें की गईं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं लिया." ग्रामीणों ने जल्द विशेष अभियान चलाने की मांग की है.
क्या बोले पुन्हाना एसडीएमः प्रशासन का कहना है कि मामला संज्ञान में है. पुन्हाना के एसडीएम कुंवर आदित्य विक्रम ने बताया कि "पंचायत विभाग को मुनादी कराने के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित विभागों से समन्वय कर आवारा कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी और टीकाकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."