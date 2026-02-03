ETV Bharat / state

सोलन में आवारा कुत्तों का आतंक, एक हफ्ते में डॉग बाइट के 68 मामले, लोगों में दहशत

सोलन में आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है की अब लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है.

STRAY DOGS PROBLEM IN SOLAN
सोलन में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 5:55 PM IST

सोलन: सोलन शहर में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. शहर के कई इलाकों में कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे आम लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. हालांकि नगर निगम सोलन इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पाया है. हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह की सैर, बच्चों को स्कूल भेजने और बाजार जाने से भी डरने लगे हैं.

एक सप्ताह में सामने आए डॉग बाइट के 68 मामले

बीते एक सप्ताह के भीतर सोलन शहर में डॉग बाइट के कुल 68 मामले सामने आए हैं. इन मामलों ने नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. जानकारी के अनुसार, कुत्तों के काटने के बाद सभी घायलों को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया गया, जहां उन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाकर उपचार शुरू किया गया. फिलहाल किसी भी मरीज में रेबीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है.

STRAY DOGS PROBLEM IN SOLAN
सोलन में एक सप्ताह में सामने आए डॉग बाइट के 68 मामले (ETV BHARAT)

मॉर्निंग वॉक और बाजार जाना हुआ मुश्किल

स्थानीय निवासी राकेश पंत ने बताया, "अब मॉर्निंग वॉक पर निकलना भी मुश्किल हो गया है. आवारा कुत्ते झुंड बनाकर रास्तों में खड़े रहते हैं और कब हमला कर दें, इसका अंदाजा नहीं होता." उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए.

बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा

स्थानीय महिला रजनी ने कहा, "बाजारों में बच्चों के साथ निकलना जोखिम भरा हो चुका है. आवारा कुत्ते कभी भी बच्चों या महिलाओं पर हमला कर सकते हैं. कई बार कुत्ते अचानक पीछे से दौड़ पड़ते हैं, जिससे बच्चे डर के मारे गिर जाते हैं." उन्होंने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है.

कूड़े के ढेर बने समस्या की जड़

स्थानीय युवक नरेंद्र और अमर का कहना है कि सुबह-सुबह कूड़े के ढेरों के पास आवारा कुत्तों के झुंड जमा रहते हैं. ऐसे में कूड़ा फेंकने में भी डर लगता है. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में यह और घातक साबित हो सकती है. लोगों का कहना है कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं.

STRAY DOGS PROBLEM IN SOLAN
कूड़े के ढेर बने समस्या की जड़ (ETV BHARAT)

अस्पताल में लगातार पहुंच रहे डॉग बाइट मरीज

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के एमएस डॉ. राकेश पंवार ने बताया, "डॉग बाइट के अधिकतर मामले सोलन शहर और आसपास के इलाकों से आ रहे हैं. सभी पीड़ितों को तय प्रोटोकॉल के अनुसार एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और उनका नियमित फॉलो-अप भी किया जा रहा है."

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कुत्ते के काटने की किसी भी घटना को हल्के में न लें. तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाना जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पूरा टीकाकरण ही रेबीज से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है.

STRAY DOGS PROBLEM IN SOLAN
लोगों का मॉर्निंग वॉक और बाजार जाना हुआ मुश्किल (ETV BHARAT)

नगर निगम उठाएगा ये कदम

नगर निगम सोलन की कमिश्नर एकता काप्टा ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है. नसबंदी और अन्य नियंत्रण उपायों पर भी ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में इस समस्या को लेकर और सख्त कदम उठाए जाएंगे.

STRAY DOGS PROBLEM IN SOLAN
अस्पताल में लगातार पहुंच रहे डॉग बाइट मरीज (ETV BHARAT)

SOLAN MUNICIPAL CORPORATION
HEALTH DEPARTMENT SOLAN
SOLAN STRAY DOGS
STRAY DOGS PROBLEM IN SOLAN
DOG BITE CASES IN SOLAN

