नूंह में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 दिन में 58 लोगों को काटा, दहशत में नगरवासी, प्रशासन से कार्रवाई की मांग
नूंह के तावडू क्षेत्र में आवारा कुत्तों के महले से तीन दिन में 58 लोग घायल हुए हैं. नगरवासियों में दहशत और क्रोध का माहौल.
Published : December 30, 2025 at 4:53 PM IST
नूंह: हरियाणा में नूंह के तावडू क्षेत्र में आवारा और कथित पागल कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हालात इतने भयावह हो गए हैं कि पिछले तीन दिनों में ही 58 लोगों को कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं. कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. नगर वासियों में दहशत और आक्रोश का माहौल है. लोग प्रशासन से जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
एक ही कॉलोनी के 15 लोग घायल: स्थानीय लोगों ने बताया कि "तावडू नगर के साथ-साथ बाईपास क्षेत्र की बुराका-ग्वारका कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक सबसे अधिक देखा जा रहा है. बीते दो दिनों में ही इस कॉलोनी में करीब 15 लोग छोटे-बड़े कुत्तों के हमले में घायल हुए हैं. लोग बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं". बुराका कॉलोनी निवासी वसीम, साहुल अली और मोहम्मद ने बताया कि "मंगलवार सुबह एक आवारा पागल कुत्ते ने 16 साल के युवक पर हमला कर दिया. कुत्ते ने युवक के चेहरे पर गंभीर रूप से हमला किया है. हाथ-पांव पर भी बुरी तरह काटे हैं. घायल को अस्पताल ले जाया गया. गंभीर हालत देखते हुए उसे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया".
अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे स्थानीय: स्थानीय लोगों ने बताया कि "पिछले एक सप्ताह में कॉलोनी में करीब 15 लोग कुत्तों का शिकार बन चुके हैं. इनमें गुलफान पुत्र साहुन (16), मिस्बाबुल पुत्र अब्बास (22) गंभीर रूप से घायल हैं. परेशान क्षेत्रवासी जल्द ही ग्राम पंचायत और अन्य सामाजिक लोगों के सहयोग से तावडू उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और आवारा कुत्तों पर शिकंजा कसने की मांग करेंगे".
"रोजाना बढ़ रहे मामले": तावडू सरकारी अस्पताल के SMO डॉ. निहाल सिंह सोलंकी ने बताया कि "बीते तीन दिनों 58 लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं. जिसका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में किया गया है. यह सिर्फ दर्ज आंकड़ा है. वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है. प्रतिदिन 10-12 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. जिसमें ज्यादातर मामले तावडू नगर क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं".
कुत्तों की होगी नसबंदी: गौरतलब है कि तावडू में आवारा कुत्तों की नसबंदी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया है. इसके तहत प्रति कुत्ता करीब 1430 रुपये खर्च किए जा रहे हैं. जिसमें करीब 500 कुत्तों की नसबंदी की जानी है. हालांकि प्रक्रिया चालू होने के बावजूद आवारा कुत्तों के आतंक पर अब तक कोई प्रभावी नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है. आवार कुत्तों पर लगाम कसने को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट रणनीति या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आम जनता की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कब गंभीर होगा.
