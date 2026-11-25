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रुड़की में आवारा कुत्तों का खूनी हमला, बच्ची को घेरकर बुरी तरह नोंचा, इलाके में हड़कंप

रुड़की में आवारा कुत्तों का खूनी हमला ( ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में आवारा कुत्तों की समस्या अब लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. गली में घूमने वाले कुत्तों के आतंक से परेशान स्थानीय लोगों के बीच उस समय दहशत फैल गई जब कथित तौर पर सात कुत्तों ने एक मासूम बच्ची को घेरकर हमला कर दिया. बच्ची ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों ने उसे कई जगह काटकर घायल कर दिया. बच्ची की चीखें सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह उसे कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया.

मामला रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के न्यू नेहरू नगर का है. यहां रहने वाले गौरव ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले की एक गली में रहने वाले परिवार ने अपने घर में करीब 12 लावारिस कुत्ते पाल रखे हैं. आरोप है कि इन कुत्तों के कारण आसपास गंदगी फैल रही है. मोहल्ले के लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि कुत्तों के डर से बच्चों का गली में निकलना भी मुश्किल हो गया है.