रुड़की में आवारा कुत्तों का खूनी हमला, बच्ची को घेरकर बुरी तरह नोंचा, इलाके में हड़कंप
stray dogs Terror: रुड़की के न्यू नेहरू नगर में सात कुत्तों ने उनकी बेटी पर अचानक हमला कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 7:13 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में आवारा कुत्तों की समस्या अब लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. गली में घूमने वाले कुत्तों के आतंक से परेशान स्थानीय लोगों के बीच उस समय दहशत फैल गई जब कथित तौर पर सात कुत्तों ने एक मासूम बच्ची को घेरकर हमला कर दिया. बच्ची ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों ने उसे कई जगह काटकर घायल कर दिया. बच्ची की चीखें सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह उसे कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया.
मामला रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के न्यू नेहरू नगर का है. यहां रहने वाले गौरव ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले की एक गली में रहने वाले परिवार ने अपने घर में करीब 12 लावारिस कुत्ते पाल रखे हैं. आरोप है कि इन कुत्तों के कारण आसपास गंदगी फैल रही है. मोहल्ले के लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि कुत्तों के डर से बच्चों का गली में निकलना भी मुश्किल हो गया है.
पीड़ित गौरव के मुताबिक, कुत्तों द्वारा पहले भी उनके परिवार के सदस्यों को दौड़ाने की घटनाएं हो चुकी हैं. इस समस्या को लेकर नगर निगम में भी शिकायत की गई थी, लेकिन आरोप है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. स्थिति उस समय भयावह हो गई जब सात कुत्तों ने उनकी बेटी पर अचानक हमला कर दिया. बताया गया कि बच्ची ने कुत्तों से बचने के लिए इधर-उधर भागने का प्रयास किया, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर लिया और शरीर के कई हिस्सों पर काट लिया.
बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले. किसी तरह से कुत्तों को भगाकर बच्ची को बचाया. आरोप है कि इस हमले में बच्ची के शरीर पर दांत और नाखून के कई निशान आए हैं. परिजनों ने उसका प्राथमिक उपचार कराया है. फिलहाल बच्ची घर पर है.
वहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्ची पर हमले के बाद जब उसकी मां कुत्ते पालने वाले परिवार के पास शिकायत लेकर पहुंची और घटना का विरोध किया तो उनके साथ अभद्रता की गई. इतना ही नहीं महिला को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया. इससे मामला और अधिक गंभीर हो गया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल की. पुलिस ने पीड़ित परिवार को जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. एसपी देहात अभय सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया है. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
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