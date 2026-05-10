Dogs Attack : नीलगाय को पहले घेरा...फिर गिनाणी में उतारा और नोच डाला
वन विभाग ने घटना के बाद इलाके में अपने कार्मिक तैनात किए और नगर परिषद को आवारा श्वान पकड़ने के लिए पत्र लिखा.
Published : May 10, 2026 at 8:35 PM IST
चूरू: प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्ट्रीट डॉग्स का कहर बढ़ रहा है. चूरू के निकट बीहड़ में डॉग्स का नीलगाय पर हमले का ऐसा वीडियो सामने आया है, जो आपको हैरान कर सकता है. चूरू के निकट गाजसर की गिनाणी (जहां वर्षा जल या शहर का गंदा पानी इकट्ठा होता है) में झुंड में स्ट्रीट डॉग्स ने पहले नीलगाय को घेरा, फिर उसे गिनाणी में उतारकर बुरी तरह नोच डाला.
इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चिंकारा हिरण भी हैं, लेकिन नगर परिषद ने ना गिनाणी की तारबंदी कराई और ना ही सुरक्षा के लिए किसी को तैनात किया है. इधर, नीलगाय पर आवारा श्वानों के हमले का वीडियो सामने आने पर मॉर्निंग वॉकर्स में दहशत है. शिक्षाविद रविंद्र शर्मा ने बताया कि वे शहर के निकट बीहड़ वाले क्षेत्र में मुख्य रोड पर हर रोज सुबह घूमने जाते हैं. वे मॉर्निंग वॉक पर कैमरा ले जाते हैं.
बीहड़ क्षेत्र में पशु-पक्षियों की फोटो लेते हैं. कई बार मुख्य रोड से बीहड़ के अंदर भी चले जाते हैं. शर्मा ने बताया कि दो दिन पहले बीहड़ में गया तो कुछ डॉग्स नीलगाय के पीछे दौड़ रहे थे. सात-आठ डॉग्स का झुंड नीलगाय को घेर कर गिनाणी की ओर ले गया एवं हमला कर दिया. शर्मा ने दूर से वीडियो रिकॉर्ड किया. शर्मा ने बताया कि नीलगाय खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन डॉग्स लगातार उसे काट रहे थे. ये मंजर देखकर शर्मा सहम गए.
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इधर, डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि डॉग्स के झुंड के नीलगाय को काटने का मामला संज्ञान में आते ही तत्काल वन विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी गिनाणी के पास लगाई गई. नगर परिषद को स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के लिए पत्र लिखा है. वन विभाग की टीम बनाई है, जो सोमवार को मौका देखेगी.
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