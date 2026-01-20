ETV Bharat / state

आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला

मुरादाबाद में मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला. ( फोटो - कुत्ता प्रतीकात्मक / बच्ची ग्राम प्रधान काज़ीपुरा. )

मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां बच्चों के साथ खेल रही एक मासूम को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला. बता दें कि बहुत देर तक जब बच्ची अपने घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. थोड़ी दूरी पर तालाब के करीब का नज़ारा देखकर परिजनों की चीख निकल गई, कुत्तों का एक झुंड बच्ची को घेरे हुए नोच-नोचकर खा रहा था. घटना मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के काज़ीपुरा गांव की है. सोमवार की देर शाम सुनार का काम करने वाले नौशाद की छोटी बेटी मुरशद खान दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान आवारा कुत्तों के एक झुंड ने बच्चों को घेर लिया. मुरशद के साथ खेल रहे दूसरे बच्चे तो किसी तरह भाग गए, लेकिन मासूम और बेबस मुरशद कुत्तों के झुंड में फंस गई. इसके बाद 5-6 आवारा कुत्तों ने अपना आतंक मचाते हुए मासूम बेबस बच्ची को घेर लिया और उसे घसीटते हुए घर से कुछ दूरी पर तालाब के पास ले गए और उसे बुरी तरह से नोच डाला. इसके बाद काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं आई, तो परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया और जब बच्ची को ढूंढ़ते हुए परिजन घर से थोड़ी दूर पर स्थित तालाब के किनारे पहुंचे, तो वहां का दिल दहला देने वाला मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए. वहां पर 5-6 आवारा कुत्तों का झुंड बच्ची को लगातार नोच रहा था. इस दौरान किसी तरह से बच्ची को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी.