आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला

मुरादाबाद में बच्चों के साथ खेल रही एक मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला. पीड़ित पिता ने प्रशासन ने गुहार लगाई.

DOG KILLED GIRL
मुरादाबाद में मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला. (फोटो - कुत्ता प्रतीकात्मक / बच्ची ग्राम प्रधान काज़ीपुरा.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां बच्चों के साथ खेल रही एक मासूम को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला.

बता दें कि बहुत देर तक जब बच्ची अपने घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. थोड़ी दूरी पर तालाब के करीब का नज़ारा देखकर परिजनों की चीख निकल गई, कुत्तों का एक झुंड बच्ची को घेरे हुए नोच-नोचकर खा रहा था.

घटना मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के काज़ीपुरा गांव की है. सोमवार की देर शाम सुनार का काम करने वाले नौशाद की छोटी बेटी मुरशद खान दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी.

इसी दौरान आवारा कुत्तों के एक झुंड ने बच्चों को घेर लिया. मुरशद के साथ खेल रहे दूसरे बच्चे तो किसी तरह भाग गए, लेकिन मासूम और बेबस मुरशद कुत्तों के झुंड में फंस गई.

इसके बाद 5-6 आवारा कुत्तों ने अपना आतंक मचाते हुए मासूम बेबस बच्ची को घेर लिया और उसे घसीटते हुए घर से कुछ दूरी पर तालाब के पास ले गए और उसे बुरी तरह से नोच डाला.

इसके बाद काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं आई, तो परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया और जब बच्ची को ढूंढ़ते हुए परिजन घर से थोड़ी दूर पर स्थित तालाब के किनारे पहुंचे, तो वहां का दिल दहला देने वाला मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए.

वहां पर 5-6 आवारा कुत्तों का झुंड बच्ची को लगातार नोच रहा था. इस दौरान किसी तरह से बच्ची को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

काज़ीपुरा निवासी नौशाद पेशे से सुनार हैं, उनके तीन बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और दो बेटियां हैं. मुरशद बच्चों में में सबसे छोटी थी. इस घटना के बाद घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं पड़ोसी घर पहुंच कर नम आंखों से परिजनों को दिलासा देते नज़र आए.

दुखी मन से बात करते हुए मृतक बच्ची के पिता नौशाद ने बताया कि बच्ची खेल रही थी, तभी चार-पांच कुत्ते उसे घसीट कर ले गए और कुत्तों के काटने से उनकी बेटी की मौत हो गई, जिसको आज सुबह दफन कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में इससे पहले भी कई लोगों को कुत्तों ने काटा है. उन्होंने मांग की कि प्रशासन जल्द से जल्द इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करे, ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं न हों और किसी की जान न जाए.

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही यहां कुत्तों द्वारा एक बच्ची को काटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था. इसके बाद प्रशासन की ओर से कार्यवाही करने की बात कही गई थी.

एसएचओ बिलारी के के सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम काजीपुरा क्षेत्र के नौशाद की 3 वर्षीय बच्ची खेल रही थी, तभी कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. इस हमले में उसकी मौत हो गई.

के के सिंह का कहना है कि उन्होंने परिजनों से बात की है. बच्ची के परिजनों ने किसी भी तरह की कार्यवाही करने से मना कर दिया और बच्ची को दफन कर दिया गया है.

