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बिहार में अपने बच्चों को संभाल कर रखें, आवारा कुत्ते जान से मार दे रहे हैं

मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है. एक साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है. पढ़ें खबर

MUZAFFARPUR DOGS
कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 1:48 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार में आवारा कुत्तों का कहर जारी है. मुजफ्फरपुर जिले में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर बच्चे अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भला सोचिए कहां वो सेफ रहेंगे.

कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला : अहियापुर थाना क्षेत्र के राजा पुनास गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घर के बाहर खेल रही एक साल की बच्ची रूपमणि कुमारी (पिता- मुकेश कुमार सहनी) पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. जिससे उसकी जान चली गई.

कुत्ते के हमले में बच्ची की मौत : परिजनों के अनुसार, घर के लोग अंदर खाना बना रहे थे, जबकि बच्ची बाहर खेल रही थी. इसी दौरान चार आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते उसे नोंचते और घसीटते हुए पास के लीची बगान की ओर ले गए. बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग लाठी-डंडा लेकर दौड़े, जिसके बाद कुत्ते उसे छोड़कर भाग गए. लेकिन तब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी. मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

'बच्चों का जीना मुश्किल हो गया है' : इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने बच्चों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है. यहां तक कि बच्चों की स्कूल आवाजाही भी प्रभावित हो रही है. स्थानीय निवासी भोला सहनी ने बताया कि कुत्तों के डर से बच्चों का जीना मुश्किल हो गया है.

''एक दिन पहले ही कुत्तों ने एक बकरी को भी मार डाला था, जिससे उनकी हिंसक प्रवृत्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.''- भोला सहनी, स्थानीय निवासी

पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार : वहीं, पीड़ित परिवार का दर्द और भी गहरा है. रूपमणि की बड़ी बहन सुरुचि की चार वर्ष पहले चमकी बुखार से मौत हो चुकी है. परिवार का आरोप है कि उस समय भी उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला था. इसी वजह से इस बार उन्होंने बच्ची का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

''घटना के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी हाल जानने तक नहीं पहुंचा. जीवन बीमा और सरकारी सहायता की राशि के लिए प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद अब तक कोई लाभ नहीं मिला है.''- मृतका के परिजन

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मुजफ्फरपुर में कुत्ता
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कुत्ता ने बच्ची को मार डाला
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