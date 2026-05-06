ETV Bharat / state

बिहार में आवारा कुत्तों का कहर, 50 भेड़ों की ले ली जान, पशुपालक पर टूटा संकट

नवादा: बिहार के नवादा में जिले के मेसकौर प्रखंड अंतर्गत बीजूबीघा गांव में मंगलवार की देर रात आवारा कुत्तों का तांडव देखने को मिला. दरअसल आवारा कुत्तों के एक हिंसक झुंड ने भारी तबाही मचाई. कुत्तों ने एक पशुपालक के अहाते में घुसकर भेड़ों पर जानलेवा हमला कर दिया. कुत्तों के इस हमेल में 50 से अधिक भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत है और पीड़ित परिवार के सामने अपनी आजीविका को लेकर गहरा संकट खड़ा हो गया है.

देर रात कुत्तों का खूनी तांडव: जानकारी के अनुसार, बीजूबीघा गांव निवासी पशुपालक मनु पाल ने अपनी 85 भेड़ों को घर के पास बने अहाते में बांधकर रखा था. आधी रात के बाद अचानक आवारा कुत्तों के एक बड़े झुंड ने हमला बोल दिया और भेड़ों को नोंच डाला. कुत्तों का हमला इतना हिंसक था कि भेड़ों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. कुत्तों ने अधिकांश भेड़ों के गले और पेट को बुरी तरह जख्मी कर दिया.

ग्रामीणों के पहुंचने तक हुई देर: भेड़ों की आवाज सुनकर जब तक मनु पाल और आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे, तब तक शिकारी कुत्ते अपना काम कर चुके थे. ग्रामीणों को आता देख कुत्तों का झुंड अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला. टॉर्च की रोशनी में जब ग्रामीणों ने देखा तो सबके होश उड़ गए. चारों तरफ भेड़ों के शव बिखरे पड़े थे और कुछ भेड़ें बुरी तरह घायल थीं.

लाखों का नुकसान:बुधवार सुबह तस्वीर साफ हुई तो पता चला कि 50 से अधिक भेड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 अन्य भेड़ें गंभीर रूप से घायल हैं. घायल भेड़ों का स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है. पशुपालक मनु पाल के अनुसार इस घटना में उन्हें लाखों रुपये की आर्थिक क्षति हुई है. भेड़ पालन ही उनके परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र जरिया था, जो अब पूरी तरह उजड़ चुका है.

"भेड़-पालन के जरिए ही परिवार का भरण-पोषण होता था, कुत्तों के इस हमले से भारी नुकसान हो गया है. पूरे परिवार पर आजीविका का गहर संकट आ गया है." - मनु पाल, भेड़ पालक