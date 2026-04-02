बिहार में कुत्तों से जरा संभलकर रहें, 12 घंटे में 40 लोगों को बनाया निशाना
बिहार में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है. 40 से अधिक लोगों को काटा है. सभी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे. पढ़ें खबर
Published : April 2, 2026 at 2:24 PM IST
गया : बिहार के गया में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है. आवारा कुत्तों ने गया शहर में 40 से अधिक लोगों को अपना निशाना बनाया. 12 घंटे के भीतर 40 लोग गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे. इसके अलावा कुछ और लोगों को भी आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने की जानकारी मिली है.
सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल पहुंचे मरीज : जहां एक ओर 40 लोग जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे. वहीं इसके अलावा कुछ लोग निजी अस्पतालों में भी इलाज के लिए पहुंचे. सभी को एंटी रेबीज की सुई भी लगाई गई है.
कई इलाकों में कुत्तों ने बरपाया कहर : फिलहाल डॉग बाइट की इस तरह की बड़ी घटना के बाद शहर के लोगों में दहशत का माहौल है. क्योंकि गया शहर के किसी एक एरिया में नहीं, बल्कि कई मोहल्लों से इस तरह की घटना सामने आ रही है. चौक, जीबी रोड, नई गोदाम, बैरागी समेत अन्य स्थानों पर डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं.
पीड़ित ने बतायी कहानी : कुत्ते के काटने के बाद जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज करने पहुंचे राजेश कुमार ने बताया कि बैरागी के समीप आवारा कुत्ते के द्वारा मुझे काट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया है. हम आ रहे थे तो अचानक कुत्ते भौंकने लगे. वे उग्र दिख रहे थे. मैंने आवारा कुत्तों को डराने की कोशिश की, तो हाथ में लटक गए और बुरी तरह से घायल कर दिया.
''मुझे आवारा कुत्ते ने काटा है. 12 घंटे के भीतर दर्जनों लोगों को आवारा कुत्तों द्वारा काटा गया है. एक कुत्ते के द्वारा यह संभव नहीं है, क्योंकि अलग-अलग स्थानों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं. हालांकि यह संभव है कि एक कुत्ते ने ज्यादा लोगों को काटा है. कुत्ते के काटने के बाद मुझे काफी जलन हो रही है. इलाज कराने जयप्रकाश नारायण अस्पताल आया हूं.''- संदीप कुमार गुप्ता, गया शहर के रहने वाले
घटना के बाद दहशत : इस तरह की घटना के लगातार सामने आने के बाद शहर में दहशत का माहौल कायम हो गया है. लोगों में डर का माहौल बन गया है. कुत्तों को देखकर लोग दूर हो जा रहे हैं. फिलहाल 12 घंटे के भीतर 40 लोगों को आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटना से लोग डरे हुए हैं.
''मॉर्निंग से अब तक 40 ऐसे मामले आ चुके हैं, जिन्हें आवारा कुत्तों द्वारा काटा गया है. 40 के बाद भी मरीजों के आने का सिलसिला जारी है. कई लोग बाहर में बैठे हुए हैं. जेपीएन अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है. उन्हें एंटी रेबीज की सूई दी जा रही है.''- धीरज शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर
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