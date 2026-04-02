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बिहार में कुत्तों से जरा संभलकर रहें, 12 घंटे में 40 लोगों को बनाया निशाना

गया : बिहार के गया में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है. आवारा कुत्तों ने गया शहर में 40 से अधिक लोगों को अपना निशाना बनाया. 12 घंटे के भीतर 40 लोग गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे. इसके अलावा कुछ और लोगों को भी आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने की जानकारी मिली है.

सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल पहुंचे मरीज : जहां एक ओर 40 लोग जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे. वहीं इसके अलावा कुछ लोग निजी अस्पतालों में भी इलाज के लिए पहुंचे. सभी को एंटी रेबीज की सुई भी लगाई गई है.

गया में कुत्तों ने बरपाया कहर (ETV Bharat)

कई इलाकों में कुत्तों ने बरपाया कहर : फिलहाल डॉग बाइट की इस तरह की बड़ी घटना के बाद शहर के लोगों में दहशत का माहौल है. क्योंकि गया शहर के किसी एक एरिया में नहीं, बल्कि कई मोहल्लों से इस तरह की घटना सामने आ रही है. चौक, जीबी रोड, नई गोदाम, बैरागी समेत अन्य स्थानों पर डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं.

पीड़ित ने बतायी कहानी : कुत्ते के काटने के बाद जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज करने पहुंचे राजेश कुमार ने बताया कि बैरागी के समीप आवारा कुत्ते के द्वारा मुझे काट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया है. हम आ रहे थे तो अचानक कुत्ते भौंकने लगे. वे उग्र दिख रहे थे. मैंने आवारा कुत्तों को डराने की कोशिश की, तो हाथ में लटक गए और बुरी तरह से घायल कर दिया.