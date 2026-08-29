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महराजगंज में 'डॉग टेरर': 120 दिनों में 7635 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा, दहशत में लोग

महराजगंज: महराजगंज जनपद इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक की गिरफ्त में है. शहर की संकरी गलियों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है. इस खौफनाक हालात का गवाह स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ें भी कर रहे हैं.

कुत्तों का आतंक (Video Credit; ETV Bharat)

नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में बीते महज चार महीने अप्रैल से जुलाई के भीतर कुल 10896 लोग, पशु हमले के शिकार हुए हैं. इनमें से अकेले आवारा कुत्तों के हमले में 7635 लोग घायल हुए हैं, जो स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है.

सीएमओ कार्यालय के मासिक आंकड़ों के मुताबिक, बीते अप्रैल में कुल 2864 एनिमल बाइट के मामले सामने आए, जिसमें से 2071 लोगों को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया. मई में कुल एनिमल बाइट के 2627 मामले आए, जिसमें 1813 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया. जून में 1978 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा और कुल एनिमल बाइट के 2867 केस सामने आए. इसी तरह जुलाई में 1773 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा, जबकि एनिमल बाइट से पीड़ितों की संख्या 2538 रही. रिपोर्ट के अनुसार, पालतू कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों के काटने के मामले भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन कुल मामलों में 70 प्रतिशत से अधिक भागीदारी केवल आवारा कुत्तों की है.

बताया जा रहा है कि महराजगंज, नौतनवा, फरेंदा, घुघली समेत जिले के कई शहरों में जगह-जगह लगे सॉलिड वेस्ट और कूड़े के ढेरों पर भोजन की तलाश में कुत्तों के झुंड आपस में भिड़ते हैं. इसके अलावा, सड़कों और नालियों के किनारे अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों से निकलने वाला अपशिष्ट खुले में फेंक दिया जाता है. जिसको खाने के लिए आवारा कुत्ते इकट्ठा होते हैं, जो आक्रामक होकर लोगों पर हमला कर रहे हैं.