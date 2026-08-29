महराजगंज में 'डॉग टेरर': 120 दिनों में 7635 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा, दहशत में लोग
शहर की संकरी गलियों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 5:58 PM IST
महराजगंज: महराजगंज जनपद इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक की गिरफ्त में है. शहर की संकरी गलियों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है. इस खौफनाक हालात का गवाह स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ें भी कर रहे हैं.
नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में बीते महज चार महीने अप्रैल से जुलाई के भीतर कुल 10896 लोग, पशु हमले के शिकार हुए हैं. इनमें से अकेले आवारा कुत्तों के हमले में 7635 लोग घायल हुए हैं, जो स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है.
सीएमओ कार्यालय के मासिक आंकड़ों के मुताबिक, बीते अप्रैल में कुल 2864 एनिमल बाइट के मामले सामने आए, जिसमें से 2071 लोगों को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया. मई में कुल एनिमल बाइट के 2627 मामले आए, जिसमें 1813 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया. जून में 1978 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा और कुल एनिमल बाइट के 2867 केस सामने आए. इसी तरह जुलाई में 1773 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा, जबकि एनिमल बाइट से पीड़ितों की संख्या 2538 रही. रिपोर्ट के अनुसार, पालतू कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों के काटने के मामले भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन कुल मामलों में 70 प्रतिशत से अधिक भागीदारी केवल आवारा कुत्तों की है.
बताया जा रहा है कि महराजगंज, नौतनवा, फरेंदा, घुघली समेत जिले के कई शहरों में जगह-जगह लगे सॉलिड वेस्ट और कूड़े के ढेरों पर भोजन की तलाश में कुत्तों के झुंड आपस में भिड़ते हैं. इसके अलावा, सड़कों और नालियों के किनारे अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों से निकलने वाला अपशिष्ट खुले में फेंक दिया जाता है. जिसको खाने के लिए आवारा कुत्ते इकट्ठा होते हैं, जो आक्रामक होकर लोगों पर हमला कर रहे हैं.
अस्पतालों में वैक्सीन का उपयोग
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के 56 स्वास्थ्य केंद्र हैं. इसमें एक जिला अस्पताल, 17 सीएचसी और 38 पीएचसी में एंटी-रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है. जुलाई माह में ही 1185 वाइल एआरवी की खपत हुई है, जबकि 1104 वाइल का स्टॉक बचा है.
लोगों में आक्रोश, दी चेतावनी
इधर अमितेश गुप्ता, बांके लाल, नान्हूं समेत अन्य स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. ऐसे में बच्चे खौफ के कारण घरों में दुबकने को विवश हैं. बुजुर्ग हाथों में लाठी लेकर निकलने को मजबूर हैं. लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी अभियान की शुरुआत नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे.
वहीं, इस मामले में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जनपद में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है. सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को शासन की गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, सभी अधिशासी अधिकारियों (EO) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के बंध्याकरण के साथ-साथ उनका अनिवार्य रूप से टीकाकरण भी सुनिश्चित करें.
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