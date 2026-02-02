ETV Bharat / state

हजारीबाग नगर निगम: आवारा कुत्तों से परेशान लोग, निकाय चुनाव में बनेगा मुद्दा

हजारीबाग नगर निगम के लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं. लोग इसे निगम चुनाव में मुख्य मुद्दा मान रहे हैं.

Hazaribag municipal elections
आवारा कुत्ते (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 2, 2026 at 6:27 PM IST

4 Min Read
हजारीबाग: जिले में आवारा कुत्तों का आतंक चरम पर है. हर दिन कुत्ते के काटने के 10 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. पूरा नगर निगम क्षेत्र आवारा कुत्तों से परेशान है. यह समस्या शहर की सड़कों और छोटी से छोटी गलियों और मोहल्लों में भी है, जहां कुत्ते हर दिन किसी न किसी को काटते हैं.

हजारीबाग नगर निगम के पास आवारा कुत्तों की गिनती भी नहीं है. नगर प्रशासन ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में कभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई है. पूर्व मेयर रोशनी तिर्की ने भी आवारा कुत्तों के आतंक को कंट्रोल करने का वादा किया था, लेकिन वह वादा अधूरा ही रह गया. हजारीबाग के लोग चाहते हैं कि इस बार आवारा कुत्तों का मुद्दा चुनावी मुद्दा बने ताकि उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल सके.

हजारीबाग नगर निगम ने आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इस सेंटर में आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उन्हें एंटी-रेबीज वैक्सीन भी दी जाएगी. आवारा कुत्तों को पकड़कर ABC सेंटर ले जाया जाएगा, जहां उनकी नसबंदी करके उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा. इसका मकसद कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करना है. यह कदम जिले में आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए उठाया गया है. हालांकि, यह प्रक्रिया भी महीनों से पूरी नहीं हुई है.

शहर की गलियों और मोहल्लों में आवारा कुत्तों के झुंड देखे जा सकते हैं. कई चौराहों पर कुत्तों के झुंड आक्रामक हो जाते हैं और मोटरसाइकिल सवारों, पैदल चलने वालों और यहां तक कि चार पहिया वाहनों का भी पीछा करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं. हजारीबाग में हर दिन कुत्ते के काटने के 10 से 15 मामले सामने आते हैं.

हजारीबाग के सिविल सर्जन का कहना है कि अगर कुत्ता काट ले, तो घाव को तुरंत साफ पानी से धोना चाहिए और व्यक्ति को अस्पताल जाना चाहिए. एंटी-रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है. वैक्सीन न लगवाना जानलेवा हो सकता है. हजारीबाग में कुछ समाज सेवी आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के कारण अपनी पहल पर एंटी-रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि अगर कोई आवारा कुत्ता किसी को काट ले, तो व्यक्ति या जानवर पर असर न हो. उन्होंने नसबंदी कार्यक्रम भी शुरू किया है.

शहर में ऐसा कोई मोहल्ला या गली नहीं है जो आवारा कुत्तों से मुक्त हो. शहर की सड़कों और छोटी-छोटी गलियों में भी उनका आतंक फैला हुआ है. हर दिन, हर मोहल्ले और गली में किसी न किसी को कुत्ता काटता है. हजारीबाग नगर निगम के पास आवारा कुत्तों की संख्या का डेटा भी नहीं है. आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए नगर प्रशासन एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है.

लोगों का मानना ​​है कि कुत्तों के हमलों की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण मांस और मटन की दुकानें हैं. नतीजतन, कुत्ते के काटने के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अगर इन्हें कंट्रोल करने के लिए जल्द ही असरदार कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और खराब हो सकते हैं.

नगरपालिका चुनाव लोकल मुद्दों पर आधारित होते हैं. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आम जनता के सामने लोकल मुद्दे उठाते हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हजारीबाग नगरपालिका चुनावों में आवारा कुत्तों की समस्या एक मुद्दा बनती है.

संपादक की पसंद

