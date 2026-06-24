चीतल पर आवारा डॉग्स का हमला, पुलिस जवानों ने बचाई जान, वेटनेरी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
गौरेला पेंड्रा मरवाही में जंगल से भटककर आबादी वाले क्षेत्र में आए चीतल पर आवारा डॉग्स ने हमला कर दिया.जिसे पुलिस के जवानों ने बचाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 11:57 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : जीपीएम के अमरपुर स्थित पुलिस लाइन परिसर में एक नर चीतल पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. जंगल से भटककर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचे चीतल को कुत्तों ने घेर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद पुलिस लाइन के जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से चीतल की जान बच सकी. बाद में वन विभाग की टीम ने उसे अपने संरक्षण में लेकर उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पेंड्रा पहुंचाया.
भोजन की तलाश में भटक गया था चीतल
जानकारी के अनुसार अमरपुर पुलिस लाइन परिसर में एक नर चीतल दिखाई दिया. ग्रामीणों की माने तो वो भोजन या पानी की तलाश में जंगल से भटककर आबादी क्षेत्र में पहुंच गया था. इसी दौरान आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. कुत्तों के हमले से घबराया चीतल इधर-उधर भागने लगा, लेकिन झुंड ने उसे घेर लिया और घायल कर दिया.
पुलिस जवानों ने बचाई जान
वहीं मैदान में खेल रहे पुलिस लाइन के जवानों की नजर जैसे ही चीतल पर पड़ी तत्काल उन्होंने मौके पर पहुंचकर आवारा कुत्तों को भगाया और चीतल की सुरक्षा की. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी एवं वन्यजीव बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायल चीतल का प्राथमिक परीक्षण किया.
पशु चिकित्सालय में चल रहा इलाज
वन विभाग की टीम ने घायल चीतल को वन्यजीव एम्बुलेंस के माध्यम से पशु चिकित्सालय पेंड्रा पहुंचाया, जहां पशु चिकित्सकों ने उसका उपचार किया.
चिकित्सकों के अनुसार चीतल के शरीर पर कुत्तों के काटने और हमले के कई निशान पाए गए हैं. उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज और विशेष निगरानी के लिए उसे कानन पेंडारी, बिलासपुर रेफर कर दिया गया- रविंद्र जायसवाल, डिप्टी रेंजर
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चीतल का उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में कराया जाएगा और स्वस्थ होने के बाद उसे दोबारा प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा. स्थानीय लोगों ने पुलिस जवानों और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय पर रेस्क्यू नहीं होता तो चीतल की जान को गंभीर खतरा हो सकता था. यह घटना वन्यजीवों के आबादी क्षेत्रों में पहुंचने और उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता का विषय बन गई है.
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