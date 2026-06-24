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चीतल पर आवारा डॉग्स का हमला, पुलिस जवानों ने बचाई जान, वेटनेरी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जीपीएम के अमरपुर स्थित पुलिस लाइन परिसर में एक नर चीतल पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. जंगल से भटककर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचे चीतल को कुत्तों ने घेर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद पुलिस लाइन के जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से चीतल की जान बच सकी. बाद में वन विभाग की टीम ने उसे अपने संरक्षण में लेकर उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पेंड्रा पहुंचाया.



भोजन की तलाश में भटक गया था चीतल

जानकारी के अनुसार अमरपुर पुलिस लाइन परिसर में एक नर चीतल दिखाई दिया. ग्रामीणों की माने तो वो भोजन या पानी की तलाश में जंगल से भटककर आबादी क्षेत्र में पहुंच गया था. इसी दौरान आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. कुत्तों के हमले से घबराया चीतल इधर-उधर भागने लगा, लेकिन झुंड ने उसे घेर लिया और घायल कर दिया.