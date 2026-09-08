डोईवाला में आवारा कुत्तों का आतंक, बाड़े में घुसकर 33 भेड़-बकरियों को मार डाला
बीती रात डोईवाला के कुड़कावाला बस्ती में आवारा कुत्ते पशु पालक की बाड़ में घुस गए, कुत्तों के हमले से बड़ी संख्या में पशु मरे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 8, 2026 at 9:39 AM IST
डोईवाला: देहरादून जिले के डोईवाला स्थित कुड़कावाला बस्ती में देर रात आवारा कुत्तों ने जमकर आतंक मचाया. कुत्तों के एक झुंड ने पशुपालक की बाड़ में घुसकर भेड़-बकरियों पर हमला कर दिया. इस हमले में 33 भेड़-बकरियों की मौत हो गई. इससे पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
भेड़-बकरियों के बाड़े पर कुत्तों के झुंड का हमला: बताया जा रहा है कि पशुपालक जॉनी के पास लगभग 90 भेड़-बकरियां हैं. देर रात अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने बाड़े पर हमला कर दिया. कुत्तों के भौंकने और हमले से सभी पशु बुरी तरह सहम गए और डर के मारे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए.
33 भेड़-बकरियों की मौत: भगदड़ और दम घुटने से मौके पर ही 33 भेड़-बकरियों की मौत हो गई. सुबह जब पशुपालक बाड़े में पहुंचा तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए.
वरिष्ठ पशु चिकित्सक का बयान: घटना की सूचना पर डोईवाला की वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ पूजा पांडे मौके पर पहुंची और मृत पशुओं का निरीक्षण किया. वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. पूजा पांडे ने बताया कि-
प्रथम दृष्टया यह आवारा कुत्तों का ही हमला प्रतीत हो रहा है. कुत्तों के हमले के बाद सभी भेड़-बकरियां अत्यधिक डर गईं और एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गईं. जिसके कारण दम घुटने और चोट लगने से उनकी मौत हुई है. कुछ पशुओं पर कुत्तों के काटने के निशान भी मिले हैं.
-डॉ पूजा पांडे, वरिष्ठ पशु चिकित्सक-
डरे हुए हैं बचे पशु: डॉ पूजा पांडे ने बताया कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. बचे हुए पशु अभी भी डरे हुए हैं. उन्हें उपचार दिया जा रहा है. वहीं पीड़ित पशुपालक जॉनी ने प्रशासन से आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने और हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है.
ये भी पढ़ें: उत्तरकाशी के पखोटू बुग्याल में भीषण वज्रपात, 200 से ज्यादा भेड़-बकरियों की मौत, 100 से ज्यादा लापता