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डोईवाला में आवारा कुत्तों का आतंक, बाड़े में घुसकर 33 भेड़-बकरियों को मार डाला

डोईवाला: देहरादून जिले के डोईवाला स्थित कुड़कावाला बस्ती में देर रात आवारा कुत्तों ने जमकर आतंक मचाया. कुत्तों के एक झुंड ने पशुपालक की बाड़ में घुसकर भेड़-बकरियों पर हमला कर दिया. इस हमले में 33 भेड़-बकरियों की मौत हो गई. इससे पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

भेड़-बकरियों के बाड़े पर कुत्तों के झुंड का हमला: बताया जा रहा है कि पशुपालक जॉनी के पास लगभग 90 भेड़-बकरियां हैं. देर रात अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने बाड़े पर हमला कर दिया. कुत्तों के भौंकने और हमले से सभी पशु बुरी तरह सहम गए और डर के मारे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए.

33 भेड़-बकरियों की मौत: भगदड़ और दम घुटने से मौके पर ही 33 भेड़-बकरियों की मौत हो गई. सुबह जब पशुपालक बाड़े में पहुंचा तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए.