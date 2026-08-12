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मेरठ में आवारा कुत्तों का जानलेवा हमला; गन्ना बांधने गए किसान की मौत, ग्रामीणों का हंगामा

आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को उठाने से रोक दिया और काफी देर तक हंगामा किया.

मेरठ में आवारा कुत्तों का जानलेवा हमला.
मेरठ में आवारा कुत्तों का जानलेवा हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 9:26 AM IST

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Updated : August 12, 2026 at 9:45 AM IST

3 Min Read
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मेरठ: जिले के जानीखुर्द थाना क्षेत्र में किठौली गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. खेत में गन्ने (ईख) की बंधाई करने गए किसान (58) पर आवारा खूंखार कुत्तों के एक बड़े झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें नोच-नोचकर मार डाला.

​दोपहर में जब हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटा 12 वर्षीय पोता ईशांत अपने दादा की तलाश में खेत की तरफ पहुंचा, तो वहां आवारा कुत्ते उसके दादा के शव को नोच रहे थे. इस खौफनाक दृश्य को देख चीखते हुए पोते ने गांव की तरफ भागकर अपनी जान बचाई और घरवालों को सूचना दी. लख्मी सैनी हाथ में दरांती लेकर अपने खेत में गन्ने की बंधाई करने निकले थे.

परिजनों के मुताबिक, उनके बेटे जितेंद्र ने घर से निकलते समय जल्दी लौटने को कहा था, क्योंकि पोता ईशांत कांवड़ लेकर आने वाला था. इस पर लख्मी सैनी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि बस एक बीघे ईख की बंधाई निपटाकर दोपहर तक आता हूं. दोपहर तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो कांवड़ लेकर लौटा पोता ईशांत अपने दादा को बुलाने खेत की ओर गया.

खेत की नाली के पास पहुंचकर जब ईशांत ने देखा तो लहूलुहान हालत में उसके दादा पड़े थे और आवारा कुत्तों का झुंड उन्हें नोच रहा था. जब ईशांत ने कुत्तों को भगाने का प्रयास किया तो आवारा कुत्तों ने उस पर भी झपटने की कोशिश की. ईशांत ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और गांव वालों को इकट्ठा किया. ग्रामीणों ने लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचकर कुत्तों को खदेड़ा.

​घटना की सूचना मिलने के बाद जानी खुर्द थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को उठाने से रोक दिया और काफी देर तक हंगामा किया. किसानों का कहना है कि पास के गांव सिसौला कलां में बड़ी संख्या में डेरियां हैं. डेयरी संचालक मृत मवेशियों के अवशेषों को खुले जंगल में फेंक देते हैं, जिन्हें खाकर क्षेत्र के कुत्ते बेहद हिंसक और आदमखोर हो चुके हैं.

​ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लंबे समय से है. इससे पहले सिसौला गांव में एक महिला और किठौली में एक मासूम बच्चे की जान भी आवारा कुत्तों के हमले में जा चुकी है. बार-बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. ​घटनास्थल पर पहुंचे जानी खुर्द थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया और स्थिति को नियंत्रित किया.

​सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि किसान लख्मी सैनी के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना अत्यंत दुखद है. आवारा व खूंखार कुत्तों को पकड़ने के लिए वन विभाग एवं संबंधित स्थानीय निकाय/पंचायत प्रशासन को तुरंत सूचित कर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

मामले की गहन जांच की जा रही है और ग्रामीणों की शिकायतों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी. ​पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कदम उठाने और आवारा कुत्तों के खिलाफ तत्काल अभियान शुरू करने का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका.

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Last Updated : August 12, 2026 at 9:45 AM IST

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