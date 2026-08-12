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मेरठ में आवारा कुत्तों का जानलेवा हमला; गन्ना बांधने गए किसान की मौत, ग्रामीणों का हंगामा

मेरठ: जिले के जानीखुर्द थाना क्षेत्र में किठौली गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. खेत में गन्ने (ईख) की बंधाई करने गए किसान (58) पर आवारा खूंखार कुत्तों के एक बड़े झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें नोच-नोचकर मार डाला.

​दोपहर में जब हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटा 12 वर्षीय पोता ईशांत अपने दादा की तलाश में खेत की तरफ पहुंचा, तो वहां आवारा कुत्ते उसके दादा के शव को नोच रहे थे. इस खौफनाक दृश्य को देख चीखते हुए पोते ने गांव की तरफ भागकर अपनी जान बचाई और घरवालों को सूचना दी. लख्मी सैनी हाथ में दरांती लेकर अपने खेत में गन्ने की बंधाई करने निकले थे.

परिजनों के मुताबिक, उनके बेटे जितेंद्र ने घर से निकलते समय जल्दी लौटने को कहा था, क्योंकि पोता ईशांत कांवड़ लेकर आने वाला था. इस पर लख्मी सैनी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि बस एक बीघे ईख की बंधाई निपटाकर दोपहर तक आता हूं. दोपहर तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो कांवड़ लेकर लौटा पोता ईशांत अपने दादा को बुलाने खेत की ओर गया.

खेत की नाली के पास पहुंचकर जब ईशांत ने देखा तो लहूलुहान हालत में उसके दादा पड़े थे और आवारा कुत्तों का झुंड उन्हें नोच रहा था. जब ईशांत ने कुत्तों को भगाने का प्रयास किया तो आवारा कुत्तों ने उस पर भी झपटने की कोशिश की. ईशांत ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और गांव वालों को इकट्ठा किया. ग्रामीणों ने लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचकर कुत्तों को खदेड़ा.

​घटना की सूचना मिलने के बाद जानी खुर्द थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को उठाने से रोक दिया और काफी देर तक हंगामा किया. किसानों का कहना है कि पास के गांव सिसौला कलां में बड़ी संख्या में डेरियां हैं. डेयरी संचालक मृत मवेशियों के अवशेषों को खुले जंगल में फेंक देते हैं, जिन्हें खाकर क्षेत्र के कुत्ते बेहद हिंसक और आदमखोर हो चुके हैं.