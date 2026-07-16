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आवारा डॉग्स के आतंक से कुचामनवासी परेशान: महिला समेत दो पर हमला, निपटने के नहीं हैं इंतजाम

आवारा डॉग्स का आतंक. ( ETV Bharat )

कुचामनसिटी: शहर में आवारा डॉग्स का आतंक बढ़ गया है. बीते 24 घंटे में डॉग्स दो अलग-अलग हमलों में एक व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए. भांवता रोड पर डॉग्स के झुंड ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. इसके अलावा कल्याण मंडप के पास भी एक व्यक्ति को डॉग ने काटा. दोनों घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार शुरू कराया गया. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर वार्ड और गली में डॉग्स के झुंड घूम रहे हैं. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. कई बार राहगीरों को रास्ता बदलना पड़ता है. लोगों ने नगरपरिषद से वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से इनके नियंत्रण की मांग की है. आयुक्त शिकेश काकरिया ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द अभियान चलाकर डॉग्स को पकड़ा जाएगा. स्थानीय निवासी राधेश्याम व आशीष शर्मा ने बताया कि पहली घटना कल्याण मंडप के निकट हुई, जहां एक व्यक्ति पर आवारा डॉग्स ने हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया. दूसरी घटना भांवता रोड स्थित एक बाड़े में हुई, जहां सुनीता कुमावत पत्नी गोविंद कुमावत सुबह पशुओं की देखभाल के लिए पहुंची थीं. इसी दौरान वहां घूम रहे डॉग्स के झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया. पढ़ें: बीकानेर: सरकारी स्कूल में 4 साल के मासूम को आवारा डॉग्स ने नोंचा, भाई के साथ पहली बार स्कूल गया था