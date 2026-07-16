आवारा डॉग्स के आतंक से कुचामनवासी परेशान: महिला समेत दो पर हमला, निपटने के नहीं हैं इंतजाम
पशुओं की देखभाल करने बाड़े में गई महिला पर आवारा डॉग्स ने हमला कर दिया, उसके शरीर पर दस जगह गहरे घाव हो गए.
Published : July 16, 2026 at 2:24 PM IST
कुचामनसिटी: शहर में आवारा डॉग्स का आतंक बढ़ गया है. बीते 24 घंटे में डॉग्स दो अलग-अलग हमलों में एक व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए. भांवता रोड पर डॉग्स के झुंड ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. इसके अलावा कल्याण मंडप के पास भी एक व्यक्ति को डॉग ने काटा. दोनों घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार शुरू कराया गया. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर वार्ड और गली में डॉग्स के झुंड घूम रहे हैं. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. कई बार राहगीरों को रास्ता बदलना पड़ता है. लोगों ने नगरपरिषद से वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से इनके नियंत्रण की मांग की है. आयुक्त शिकेश काकरिया ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द अभियान चलाकर डॉग्स को पकड़ा जाएगा.
स्थानीय निवासी राधेश्याम व आशीष शर्मा ने बताया कि पहली घटना कल्याण मंडप के निकट हुई, जहां एक व्यक्ति पर आवारा डॉग्स ने हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया. दूसरी घटना भांवता रोड स्थित एक बाड़े में हुई, जहां सुनीता कुमावत पत्नी गोविंद कुमावत सुबह पशुओं की देखभाल के लिए पहुंची थीं. इसी दौरान वहां घूम रहे डॉग्स के झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया.
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महिला के शरीर पर 10 से अधिक जगह गहरे घाव: घायल महिला के परिजन मोहनलाल कुमावत ने बताया कि डॉग्स ने सुनीता के हाथ, पैर और सिर सहित शरीर के कई हिस्सों पर काट लिया. हमले में उनके शरीर पर दस से अधिक स्थानों पर गहरे घाव हो गए. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उसे डॉग्स के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद उसे तत्काल राजकीय जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के साथ एंटी रेबीज इंजेक्शन और आवश्यक दवाइयां दी गईं.
हर वार्ड में बढ़ रहे डॉग्स के झुंड: इसी प्रकारा महावीर प्रसाद, गिरिराज, सुनील सोनी, मनोज शर्मा, मोहनलाल कुमावत और अकरम अली आदि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर की अधिकांश कॉलोनियों और गलियों में आवारा डॉग्स के झुंड खुले आम घूमते हैं. सुबह-शाम टहलने वाले लोगों, स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति चिंता का कारण बन गई है. कई स्थानों पर राहगीरों को कुत्तों के कारण रास्ता बदलने तक की नौबत आ जाती है. इधर नगर परिषद आयुक्त शिकेश काकरिया ने बताया कि इस मामले में टेंडर निकाला गया है. जल्द ही शहर के सभी आवारा डॉग्स को पकड़ा जाएगा.