संभल में आवारा कुत्तों का हमला; घर के बाहर खड़ी तीन साल की मासूम को नोचा, CCTV फुटेज आया सामने
संभल अस्पताल में तैनात डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा उपचार देकर मासूम को घर भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 3:32 PM IST
संभल : जिले में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. हयातनगर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी तीन साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. हमले में बच्ची के चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आईं हैं. पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के थाना हयातनगर क्षेत्र का है. परिजनों ने बताया कि 9 जुलाई की शाम करीब 5 बजे कारोबारी गुलेशदाव की तीन वर्षीय बेटी अपने घर के गेट के बाहर खड़ी थी, तभी आवारा कुत्तों का एक झुंड वहां पहुंच गया. झुंड में शामिल एक कुत्ते ने बच्ची पर अचानक झपट्टा मार दिया और उसे सड़क पर गिरा दिया.
पिता ने बताया कि कुत्ते के हमले में बच्ची के चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आईं हैं. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर पास की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग दुकानदार ने तुरंत डंडा लेकर कुत्तों को दौड़ाया. घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग घायल बच्ची को तुरंत संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया गया.
बच्ची के पिता का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इससे बच्चों को घर से बाहर खेलने भेजना भी मुश्किल हो गया है. उन्होंने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.
संभल अस्पताल में तैनात डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि मासूम बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया था. परिवार के लोग घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे थे. ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों द्वारा उसे उपचार देकर घर भेज दिया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.
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