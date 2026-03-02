ETV Bharat / state

बरेली में आवारा कुत्तों का हमला, चार साल के लड़के की मौत

बरेली: बरेली के शाही थाना क्षेत्र के सुकली गांव में आवारा कुत्तों के हमले में एक चार वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश का माहौल है. परिजनों ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराने से साफ इंकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लौट गई. जानकारी के अनुसार, खुर्शीद का बेटा अर्श सोमवार को घर से करीब 500 मीटर दूर अपने खेत की ओर अकेला निकल गया था.

खेत के पास अर्श पर हुआ हमला: अर्श अक्सर अपने पिता के साथ खेत पर जाया करता था, जहां पशुओं के लिए चारा रखा जाता है. सोमवार को पिता खेत पर नहीं गए थे, लेकिन मासूम बच्चा अनजाने में अकेले ही वहां पहुंच गया. आरोप है कि वहां घात लगाकर बैठे चार खूंखार आवारा कुत्तों ने अकेले बच्चे को देखते ही उस पर हमला कर दिया. जब तक परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, कुत्ते मासूम अर्श को बुरी तरह नोच रहे थे.

बच्चे ने मौके पर ही तोड़ा दम: ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुत्तों को वहां से भगाया, लेकिन तब तक मासूम अर्श की सांसें थम चुकी थीं. परिजनों ने बताया कि कुत्तों ने बच्चे के पेट, सीने और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव कर दिए थे. अर्श अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी अचानक मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरा डर है कि कुत्ते अब इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो चुके हैं.