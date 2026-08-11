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रुद्रप्रयाग-अगस्त्यमुनि में स्ट्रीट डॉग का आतंक, 24 लोगों को काटा, क्षेत्र में दहशत का माहौल

रुद्रप्रयाग: जिले में स्ट्रीट डॉग का आतंक अब लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है. रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र में एक आक्रामक स्ट्रीट डॉग ने अलग-अलग स्थानों पर हमला कर 24 लोगों को काटकर घायल कर दिया. हमले का शिकार बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष भी हुए हैं. कई घायलों के शरीर पर कुत्ते के काटने से गहरे घाव बताए जा रहे हैं. एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के कुत्ते के हमले का शिकार होने से दोनों नगर क्षेत्रों में दहशत का माहौल है.

रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में एक कुत्ते ने तीन लोगों को काटकर घायल किया, जबकि अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र में इसी कुत्ते ने 21 लोगों पर हमला किया. आक्रामक हुए कुत्ते ने अन्य कुत्तों को भी काटा, जिसके बाद लोगों में उसके असामान्य अथवा संभावित रूप से संक्रमित होने की आशंका बढ़ गई. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और नगर निकाय हरकत में आए.अगस्त्यमुनि नगर पंचायत ने पशुपालन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से हमलावर कुत्ते को पकड़ लिया. कुत्ते को निगरानी में रखकर चिकित्सकों की टीम से उसकी जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, नगर क्षेत्र में घूम रहे अन्य स्ट्रीट डॉग को लेकर भी निगरानी और जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है.