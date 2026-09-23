अलवर में घर के पास खेल रही 6 साल की बच्ची पर लावारिस श्वानों का हमला...गंभीर रूप से घायल
बच्ची के हाथ, पैर, पीठ, कमर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है.
Published : September 23, 2026 at 10:40 AM IST
अलवर: जिले में बढ़ते लावारिस श्वानों के आतंक का एक और मामला बुधवार को अकबरपुर थाना क्षेत्र के नांगल पलखड़ी गांव में सामने आया. लावारिस श्वानों के झुंड ने 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया. हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बच्ची को श्वानों से छुड़ाया और गंभीर घायल अवस्था में अलवर जिला अस्पताल लाए. अलवर अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है.
घर के पास खेल रही थी: श्वानों के हमले में गंभीर घायल जोया (6) के पिता जैकम ने बताया, बुधवार को बेटी घर के पास खेल रही थी. आसपास घूम रहे 4-5 लावारिस श्वानों ने बच्ची पर अचानक हमला कर दिया. श्वानों के हमले से बच्ची डर गई और चीखने लगी. इसके बाद पास में काम कर रहे बच्ची के परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को बचाया. बच्ची अभी एलकेजी में पढ़ती है. घटना के बाद से बच्ची सहमी है.
पढ़ें: Special : डॉग्स बाइट का असर मनोवैज्ञानिक भी, श्वानों का हमला स्थायी भय पैदा कर सकता है...
शरीर के कई हिस्सों में काटा: पिता जैकम ने बताया कि इस घटना में बच्ची के हाथ, पैर, पीठ, कमर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है. अलवर अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में बच्ची का इलाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बच्ची को छुड़ाने के बाद वह तुरंत अस्पताल लाए. उनके क्षेत्र में श्वानों का आतंक लगातार बढ़ रहा है. पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई है.
बढ़े डॉग बाइट के मामले: जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने बताया कि अलवर अस्पताल में श्वान के हमले में घायल बच्ची को लाए. चिकित्सक बच्ची का इलाज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अलवर अस्पताल में डॉग बाइट के मामले में उपचार लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है. अस्पताल में दवाइयां का स्टॉक पर्याप्त है.
पढ़ें:झालावाड़ में खूंखार श्वानों का आतंक: 3 साल की बच्ची को नोच-नोच कर मार डाला
पढ़ें:बूंदी में आवारा श्वानों के हमले में 10 वर्षीय बालिका की मौत, शरीर के हर हिस्से में घाव, ओम बिरला ने जताई संवेदना
पढ़ें: जोधपुर में आवारा श्वानों का आतंक, 9 साल के मासूम पर किया हमला, बुरी तरह नोंचा