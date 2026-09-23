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अलवर में घर के पास खेल रही 6 साल की बच्ची पर लावारिस श्वानों का हमला...गंभीर रूप से घायल

अलवर: जिले में बढ़ते लावारिस श्वानों के आतंक का एक और मामला बुधवार को अकबरपुर थाना क्षेत्र के नांगल पलखड़ी गांव में सामने आया. लावारिस श्वानों के झुंड ने 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया. हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बच्ची को श्वानों से छुड़ाया और गंभीर घायल अवस्था में अलवर जिला अस्पताल लाए. अलवर अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है.

घर के पास खेल रही थी: श्वानों के हमले में गंभीर घायल जोया (6) के पिता जैकम ने बताया, बुधवार को बेटी घर के पास खेल रही थी. आसपास घूम रहे 4-5 लावारिस श्वानों ने बच्ची पर अचानक हमला कर दिया. श्वानों के हमले से बच्ची डर गई और चीखने लगी. इसके बाद पास में काम कर रहे बच्ची के परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को बचाया. बच्ची अभी एलकेजी में पढ़ती है. घटना के बाद से बच्ची सहमी है.

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शरीर के कई हिस्सों में काटा: पिता जैकम ने बताया कि इस घटना में बच्ची के हाथ, पैर, पीठ, कमर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है. अलवर अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में बच्ची का इलाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बच्ची को छुड़ाने के बाद वह तुरंत अस्पताल लाए. उनके क्षेत्र में श्वानों का आतंक लगातार बढ़ रहा है. पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई है.