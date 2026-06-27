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बिहार में जरा संभलकर! कुत्ते ने एक ही दिन में 9 लोगों को किया लहूलुहान

भोजपुर के कोइलवर में आवारा कुत्ते ने 9 लोगों को काटा, प्रशासन के पास कुत्ता पकड़ने की व्यवस्था नहीं, लोगों में भारी आक्रोश. पढ़ें खबर

NINE PEOPLE BITTEN BY STRAY DOG
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 8:14 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर स्थित कोइलवर नगर पंचायत के पॉश इलाके के वार्ड संख्या-9 में शनिवार सुबह एक आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया. कुत्ते ने अलग-अलग स्थानों पर देर शाम तक नौ लोगों को दौड़ाकर काट लिया, जिससे पूरे इलाके में भीषण दहशत फैल गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई और डर के मारे कई लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज किया.

राहगीरों पर किया हमला: स्थानीय निवासी अतुल कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह एक आवारा कुत्ता अचानक उग्र हो गया और राह चलते लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया. देर शाम तक इस उग्र कुत्ते का आतंक जारी रहा, जिसके हमले में स्थानीय निवासी रितिक राज (8 वर्ष), सुजीत कुमार (14 वर्ष), अंजू देवी (32 वर्ष), रोहिणी (3 वर्ष), सुनैना देवी (51 वर्ष), मो. सुहैल (17 वर्ष) और कृष्णा कुमार (10 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए.

"शनिवार सुबह एक आवारा कुत्ता अचानक उग्र हो गया और राह चलते लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, देर शाम तक कई लोग व बच्चे भी इस कुत्ते के हमले में घायल हो गए हैं,सभी को सीएचसी कोईलवर पहुंचाया गया. बाद में चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें तुरंत एंटी रैबीज वैक्सीन लगाया."- अतुल कुमार, स्थानीय

अस्पताल में लगी वैक्सीन: इनके अलावा धनडीहा निवासी अनिकेत कुमार पांडेय (16 वर्ष) तथा आरा के जवाहर टोला निवासी भरत राम (31 वर्ष) भी कुत्ते के काटने से घायल हुए हैं. घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कोईलवर लाया गया. अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें तुरंत एंटी रैबीज वैक्सीन लगाया.

घायलों को दी सलाह: चिकित्सकों ने घायलों को आवश्यक सावधानियां बरतने और निर्धारित समय पर वैक्सीन की सभी डोज लेने की सख्त सलाह दी है. इस घटना के बाद से वार्ड संख्या-9 समेत आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा कुत्ता अब भी इलाके में घूम रहा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है.

प्रशासन से की मांग: परेशान लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से आवारा कुत्ते को जल्द पकड़ने तथा इलाके में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई करने की मांग की है. कोइलवर के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर जल्द ही इस पागल कुत्ते को नहीं पकड़ा गया, तो यह किसी बड़ी अनहोनी या जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है.

पकड़ने की व्यवस्था नहीं: इस पूरे मामले पर नगर के कार्यपालक पदाधिकारी शहाब याहिया ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा कि नगर में कुत्ता पकड़ने की व्यवस्था नहीं है. जिला स्तर पर कुत्ता पकड़ने को लेकर टेंडर किया गया है जो अभी कार्यशील नहीं है.उनके इस बयान के बाद से स्थानीय लोगों में नगर प्रशासन के रवैये को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है.

"फिलहाल नगर में कुत्ता पकड़ने की व्यवस्था नहीं है. जिला स्तर पर कुत्ता पकड़ने को लेकर टेंडर किया गया है जो अभी कार्यशील नहीं है."- शहाब याहिया, कार्यपालक पदाधिकारी

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