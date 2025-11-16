ETV Bharat / state

दुर्ग के जंजगिरी में आवारा कुत्ते का आतंक, 2 साल के मासूम को बुरी तरह नोचा, चेहरे के पास 4-5 टांके लगे

दुर्ग: जिले के ग्राम जंजगिरी में आवारा कुत्ते के आतंक ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया. घर के बाहर खेल रहे 2 साल के मासूम पर अचानक एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. हमला इतना तेज और खौफनाक था कि बच्चे का चेहरा खून से लथपथ हो गया और गहरे घाव हो गए.

बच्चे को 4-5 टांके लगे: बच्चे की चीख सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन तब तक मासूम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर चुका था. परिजनों ने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर गहरे घाव देखकर 4 से 5 टांके लगाए हैं. बच्चे की हालत देखकर परिजन दहशत में हैं.

यह आवारा कुत्ता इलाके में कई दिनों से घूम रहा था और पहले ही चार लोगों को काट चुका है. मेरा बच्चा इस कुत्ते का पांचवां शिकार बना है.- उमेश कुमार, बच्चे के पिता

लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे: घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल है.उन्होंने ने कहा कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. लगातार हो रही घटनाओं से लोग घरों से निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों को लेकर दहशत और बढ़ गई है.

ग्रामवासियों ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि गांव में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है. ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान भेजने की जरूरत है.