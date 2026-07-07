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आवारा कुत्तों से दहशत, सवालों के घेरे में धमतरी निगम के दावे

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम आवारा कुत्तों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रहा है. हालांकि निगम बधियाकरण अभियान चलाने का दावा कर रहा है, लेकिन शहर की सड़कों पर अब भी कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं.

धमतरी: धमतरी की कई कॉलोनियों और मोहल्लों में सुबह से लेकर रात तक आवारा कुत्तों के झुंड देखे जा सकते हैं. कई बार ये राहगीरों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं. लगातार हो रही घटनाओं से लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण यह समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है.

धमतरी में कुत्तों से लोग परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी शहर में कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है. रात में राहगीरों को काफी परेशानी होती है. कुत्तों का बधियाकरण करना जरूरी है -रमाकांत बाजपेयी, स्थानीय निवासी

विपक्ष का आरोप

नगर निगम में विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर निगम प्रशासन को घेरा है. उप नेता प्रतिपक्ष विशू देवांगन का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि निगम के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आते हैं. उनका कहना है कि बधियाकरण अभियान की गति बढ़ाने के साथ-साथ आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम और प्रभावी निगरानी व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए.

कुत्तों का बधियाकरण बहुत धीरे हो रहा है, सिर्फ पैसों का गबन हो रहा है. नगर निगम प्रशासन पूरी तरह विफल है. कुत्ते काटने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है -विशू देवांगन, उप नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम

हर महीने 600 कुत्तों का बधियाकरण का लक्ष्य

वहीं नगर निगम के उपायुक्त पी.सी. सार्वा का कहना है कि स्नेह डॉग वेलफेयर संस्था के साथ पांच वर्ष का अनुबंध किया गया है. अब तक 317 कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है और प्रतिमाह 600 कुत्तों का बधियाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि बधियाकरण के बाद कुत्तों को नियमानुसार उसी स्थान पर छोड़ा जाता है.

नगर निगम भले ही बधियाकरण अभियान में तेजी लाने का दावा कर रहा हो, लेकिन शहर में लगातार बढ़ रही डॉग बाइट की घटनाएं और सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों के झुंड निगम के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. अब देखना होगा कि निगम इस गंभीर समस्या पर कितनी प्रभावी कार्रवाई कर पाता है.