ETV Bharat / state

जींद कोर्ट परिसर में पागल कुत्ते का आतंक, पुलिसकर्मी-स्टाफ समेत 15 लोगों को काटा, मची अफरा-तफरी, कई लोग पहुंचे अस्पताल

जींद कोर्ट परिसर में आवारा पागल कुत्ते ने पुलिसकर्मियों, कर्मचारियों और फरियादियों समेत करीब 15 लोगों को काटा. कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं.

Jind Court Complex Dog Attack
जींद कोर्ट परिसर में पागल कुत्ते का आतंक ((प्रतीकात्मक तस्वीर -IANS))
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: जींद जिला अदालत परिसर में शुक्रवार को एक लावारिस काले रंग के पागल कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया. कुत्ते ने परिसर में घूमते हुए पुलिसकर्मियों, कोर्ट स्टाफ, अधिवक्ताओं और अपने काम से आए फरियादियों को काट लिया. घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

कई लोगों को बनाया निशाना: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुत्ते ने करीब 15 से 17 लोगों को अपना निशाना बनाया. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि कुत्ते के हमले से प्रभावित लोगों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है. कुत्ते के हमले के बाद लोग एक-दूसरे को सतर्क करते नजर आए.

अस्पताल में लगा एंटी रैबीज इंजेक्शन: कुत्ते के काटने से घायल कई लोग उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचे. अस्पताल में घायलों को प्राथमिक उपचार देने के साथ एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई. अस्पताल प्रशासन ने लोगों से किसी भी जानवर के काटने पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेने की अपील की.

जींद कोर्ट परिसर में कुत्ते का आतंक (ETV Bharat)

गोहाना रोड की तरफ से घुसा कुत्ता: जिला बार एसोसिएशन के लाइब्रेरियन सुनील गिल ने बताया कि, "कुत्ता गोहाना रोड की ओर से अदालत परिसर में घुसा और अचानक लोगों को काटना शुरू कर दिया. लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा. घटना की सूचना नगर परिषद और वन विभाग को दी गई, लेकिन समय पर कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची."

अधिवक्ताओं को किया गया अलर्ट: घटना के बाद अधिवक्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश जारी कर सभी को काले रंग के कुत्ते से सतर्क रहने की अपील की गई. अधिवक्ता एच.के. जांगड़ा ने बताया कि, "जिला बार में करीब 1500 सदस्य हैं. घटना के बाद पूरे दिन अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया, ताकि किसी और के साथ हादसा न हो."

पीएमओ ने दी सावधानी बरतने की सलाह: नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया ने बताया कि, "अदालत परिसर में कुत्ते के काटने से घायल लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे थे. सभी को आवश्यक उपचार और एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं. मेरी लोगों से अपील है कि कुत्ते या किसी अन्य जानवर के काटने पर लापरवाही न बरतें और तुरंत अस्पताल पहुंचकर एंटी रैबीज टीका लगवाएं."

नगर परिषद और वन विभाग पर सवाल: वहीं, घटना के बाद अदालत परिसर की सुरक्षा और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.

ये भी पढ़ें:पंचकूला में घर में घुसा तेंदुआ, कुत्ते को मुंह में दबोचकर उठा ले गया, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना

TAGGED:

JIND COURT STRAY DOG ATTACK
JIND DOG BITE INCIDENT
DOG BITE VICTIMS JIND
JIND DOG ATTACK
JIND COURT COMPLEX DOG ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.