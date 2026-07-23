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दिल्ली: आवारा कुत्तों की समस्या पर दिल्‍ली नगर निगम समेत केंद्र और दिल्‍ली सरकार को हाईकोर्ट का नोट‍िस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया. इस क्रम में जस्टिस दिनेश मेहता की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए उनके बर्थ कंट्रोल और वैक्सीन लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए. दरअसल आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से तभी छोड़ा जाएगा जब उन्हें टीका (इम्युनाइजेशन) लग जाएगा और बधियाकरण हो जाएगा. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि शेल्टर होम से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर लगी रोक को इस बदलाव के साथ हटाया जा रहा है.