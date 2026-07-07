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​STRAY DOG ATTACKS : 5 साल में 573% बढ़े डॉग बाइट के मामले, हर घंटे 67 लोग हो रहे शिकार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

आवारा डॉग्स का आतंक ( फोटो ईटीवी भारत GFX )