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​STRAY DOG ATTACKS : 5 साल में 573% बढ़े डॉग बाइट के मामले, हर घंटे 67 लोग हो रहे शिकार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

पिछले पांच वर्षों में डॉग बाइट के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जहां औसतन हर घंटे करीब 67 लोग इसका शिकार हो रहे हैं.

आवारा डॉग्स का आतंक
आवारा डॉग्स का आतंक (फोटो ईटीवी भारत GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 8:13 AM IST

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जयपुर : राजस्थान में आवारा कुत्तों का आतंक (Stray Dog Menace) लगातार आम जनजीवन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों ने बेहद डराने वाली तस्वीर पेश की है. प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के भीतर डॉग बाइट (कुत्तों के काटने) के मामलों में अप्रत्याशित और रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021-22 में जहां पूरे राज्य में डॉग बाइट के 88,259 मामले सामने आए थे, वहीं वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,93,999 तक पहुंच गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि बीते पांच साल में डॉग्स के हमले के मामलों में करीब 573 % की खतरनाक वृद्धि हुई है.

​अलवर और श्रीगंगानगर शीर्ष पर : ​स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के कुछ जिले इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं. स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में डॉग बाइट के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में अलवर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, डीग, धौलपुर, भरतपुर, कोटा और हनुमानगढ़ जैसे जिले शामिल हैं. ​वर्ष 2025-26 के दौरान अलवर जिले में सबसे ज्यादा 47,910 डॉग बाइट के केस दर्ज किए गए. इसके बाद श्रीगंगानगर में 38,331 मामले, बीकानेर में 35,796 मामले और राजधानी जयपुर में 33,595 मामले सामने आए हैं. नवगठित जिला डीग भी इस सूची में पीछे नहीं है, जहां 34,087 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि धौलपुर में 32,688 मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है.

एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर डॉ. नरोत्तम शर्मा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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लगातार चढ़ता आंकड़ा
लगातार चढ़ता आंकड़ा (फोटो ईटीवी भारत GFX)
लगातार चढ़ता आंकड़ा
लगातार चढ़ता आंकड़ा (फोटो ईटीवी भारत GFX)

अस्पतालों में इलाज और टीकों के पुख्ता इंतजाम: ​लगातार बिगड़ते हालातों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर में चिकित्सा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने का दावा किया है. एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर डॉ. नरोत्तम शर्मा ने बताया कि नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश की सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC), जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रेबीज का संपूर्ण इलाज मुफ्त और अनिवार्य रूप से उपलब्ध है. इन सभी चिकित्सा केंद्रों पर एंटी रेबीज वैक्सीन (ARV) और रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन पर्याप्त मात्रा में स्टॉक की गई है ताकि किसी भी पीड़ित को समय पर इलाज मिल सके और रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके.

राजस्थान में रेबीज का इलाज
राजस्थान में रेबीज का इलाज (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

साल के 6 माह में अधिक केस : डॉ. शर्मा का कहना है की जनवरी से लेकर जून-जुलाई में डॉग्स बाइट के मामले सबसे अधिक सामने आते है. बच्चों और बुजुर्गों को डॉग बाइट का सबसे अधिक खतरा माना जाता है और अधिकतर केस भी इन्ही से जुड़े हुए है . यदि वर्ष 2025-26 के आंकड़ों को देखें तो राज्य में प्रतिदिन औसतन 1,627 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं, जबकि हर घंटे करीब 67 मामले सामने आ रहे हैं.

​पांच वर्षों का तुलनात्मक ग्राफ
​पांच वर्षों का तुलनात्मक ग्राफ (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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लगातार चढ़ता आंकड़ा : ​राजस्थान में साल-दर-साल आवारा श्वानों के हमलों की संख्या में जो उछाल आया है, वह नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है. नीचे दिए गए आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि यह समस्या कितनी तेजी से विकराल हुई है.

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
  • ​वर्ष 2021-22: 88,259 मामले
  • ​वर्ष 2022-23: 2,78,244 मामले
  • ​वर्ष 2023-24: 4,27,806 मामले
  • ​वर्ष 2024-25: 4,60,309 मामले
  • ​वर्ष 2025-26: 5,93,999 मामले

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