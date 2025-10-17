ETV Bharat / state

गोविंदगढ़ में आवारा श्वान ने मासूम पर किया जानलेवा हमला, चेहरे पर आए 14 टांके

राजीव गांधी राजकीय सामान्य चिकित्सालय ( फोटो ईटीवी भारत अलवर )

अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के माली का बास गांव में एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे पर एक श्वान ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले में बच्चे के चेहरे और पैर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसे अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों को बच्चे के चेहरे और पैर पर कुल 14 टांके लगाने पड़े हैं. इस हादसे के बाद लोगों में डर और गुस्सा दोनों है. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से गांव में कुछ श्वान आक्रामक होकर घूम रहे थे. गोविंदगढ़ क्षेत्र के माली का बास निवासी नरेंद्र कुमार का बेटा तन्मय (6) अपने घर के पास स्थित किराने की दुकान पर सामान लेने गया था. वापस घर लौटते समय अचानक एक श्वान ने उस पर हमला कर दिया. श्वान ने बच्चे के पैर को काट लिया. जब तन्मय दर्द से चिल्लाने लगा तो श्वान ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया. इस हमले में तन्मय के एक गाल पर गहरा जख्म हो गया, जिससे खून बहने लगा. गंभीर रूप से घायल होने से बच्चा जमी पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा. पढ़ें: उदयपुर में आवारा श्वान ने 4 जनों पर हमला किया, ग्रामीणों में दहशत