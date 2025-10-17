गोविंदगढ़ में आवारा श्वान ने मासूम पर किया जानलेवा हमला, चेहरे पर आए 14 टांके
अलवर के गोविंदगढ़ क्षेत्र में श्वानों का आतंक है. आवारा श्वान कई मासूमों पर हमला कर चुके.
Published : October 17, 2025 at 1:51 PM IST
अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के माली का बास गांव में एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे पर एक श्वान ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले में बच्चे के चेहरे और पैर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसे अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों को बच्चे के चेहरे और पैर पर कुल 14 टांके लगाने पड़े हैं. इस हादसे के बाद लोगों में डर और गुस्सा दोनों है. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से गांव में कुछ श्वान आक्रामक होकर घूम रहे थे.
गोविंदगढ़ क्षेत्र के माली का बास निवासी नरेंद्र कुमार का बेटा तन्मय (6) अपने घर के पास स्थित किराने की दुकान पर सामान लेने गया था. वापस घर लौटते समय अचानक एक श्वान ने उस पर हमला कर दिया. श्वान ने बच्चे के पैर को काट लिया. जब तन्मय दर्द से चिल्लाने लगा तो श्वान ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया. इस हमले में तन्मय के एक गाल पर गहरा जख्म हो गया, जिससे खून बहने लगा. गंभीर रूप से घायल होने से बच्चा जमी पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा.
ग्रामीणों ने बच्चे को श्वान से बचाया: मासूम तन्मय की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण और दुकानदार घटनास्थल की ओर दौड़े. उन्होंने डंडों और पत्थरों से डराकर श्वान को वहां से भगाकर बच्चे को बचाया. इसके बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत गोविंदगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने बच्चे की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.
चेहरे और पैर पर आए 14 टांके: अलवर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल बच्चे के चेहरे व पैर पर 14 टांके लगाकर उपचार किया. हमले में श्वान के दांत बच्चे के गाल की मांसपेशियों में धंस गए थे. डॉक्टरों ने बताया कि घायल बच्चे के चेहरे पर 8 और पैर पर 6 टांके लगाए गए हैं.
पहले भी श्वान कर चुका हमला: जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में पूर्व में भी श्वानों ने हमला कर कई मासूमों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है. इसके अलावा खैरथल सहित अन्य कई स्थानों पर भी श्वानों के हमले में बच्चे घायल हो चुके हैं.