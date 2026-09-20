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रोहतक में आवारा कुत्ते ने महिला पर किया हमला, चीखती रही, चिल्लाती रही, सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना

हरियाणा के रोहतक में आवारा कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

Stray Dog attacks Woman in Rohtak Incident Captured on CCTV
रोहतक में आवारा कुत्ते ने महिला पर किया हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2026 at 10:38 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 10:59 PM IST

3 Min Read
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रोहतक : शहर की पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवारा कुत्ते के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है. गली से बैग लेकर जा रही एक महिला पर अचानक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. कुत्ते ने महिला को काटकर घायल कर दिया. महिला खुद को बचाने के लिए शोर मचाती रही और कुत्ते को लात मारकर दूर भगाने का प्रयास करती रही.

कुत्ते ने किया महिला पर हमला : पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दिखाई दे रहा है कि महिला बैग लेकर गली से गुजर रही थी. इसी दौरान वहां खड़ा कुत्ता अचानक उसकी तरफ दौड़ता है और महिला पर हमला कर देता है. कुत्ते के हमले से महिला घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए चीखने-चिल्लाने लगती है. इसी दौरान वह नीचे गिर जाती है. महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी सक्रिय हो गए.

रोहतक में आवारा कुत्ते ने महिला पर किया हमला (ETV Bharat)

पहले भी 6 से 7 लोगों को बना चुका शिकार : तभी पास के घर से एक महिला बाहर निकली और उसने कुत्ते को वहां से भगाया, जिसके बाद घायल महिला को राहत मिली. परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को इलाज के लिए पीजीआई ले जाया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस कुत्ते ने महिला पर हमला किया, वो लंबे समय से इलाके में घूम रहा है. लोगों के अनुसार, ये कुत्ता पहले भी करीब छह-सात लोगों को अपना शिकार बना चुका है. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद कॉलोनी के लोगों में डर और बढ़ गया है. लोगों ने नगर निगम प्रशासन पर आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.

लोगों की बढ़ी चिंता : स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को लेकर भी चिंता बनी हुई है. लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और कॉलोनी में सुरक्षा के उचित इंतजाम करने की मांग की है. कुछ दिन पहले सोनीपत जिले में भी कुत्ते के हमले की घटना सामने आई थी, जिसके बाद रोहतक की इस घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.

कुत्ते का डर : वहीं कुत्ते ने पिछले दिनों 9 साल की एक छोटी बच्ची को भी काटा था जिसकी दादी ने इस घटना के बाद नगरनिगम से गुहार लगाई है कि ऐसे आवारा कुत्तों को छोड़ने की कोई और जगह बनाई जाए. घटना के बाद पूरी कॉलोनी में सन्नाटा छाया हुआ है और लोगों को घर से निकलने से भी डर लग रहा है. सभी को डर है कि कहीं कुत्ता उन्हें भी ना काट ले.

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Last Updated : September 20, 2026 at 10:59 PM IST

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