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फरीदाबाद में मां-बेटियों पर गाय का हमला, दौड़ा-दौड़ाकर मारा, लोगों ने डंडों से मारकर भगाया

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के पॉश माने जाने वाले सेक्टर-15A में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे शहर में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना हुई, जब एक आवारा गाय ने सड़क पर जा रही महिला और उसकी दो मासूम बेटियों पर हमला कर दिया. इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनका इलाज जारी है.

गाय ने किया मां-बेटियों पर हमला : घटना शुक्रवार शाम करीब 6:50 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार गगन खेड़ा की पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ सेक्टर-15 मार्केट से सामान खरीदकर घर लौट रही थीं. जैसे ही वे हनुमान मंदिर के पास अपनी गली के गेट के पास पहुंचीं, वहां पहले से खड़ी दो से तीन आवारा गायों में से एक गाय अचानक आक्रामक हो गई और दौड़कर उनकी सबसे छोटी बेटी पर टूट पड़ी. गाय ने बच्ची को जमीन पर गिराकर अपने पैरों से कुचलने की कोशिश की. अपनी बेटी को बचाने के लिए मां तुरंत उसकी ओर दौड़ी, लेकिन तभी गाय ने अचानक मुड़कर उनकी बड़ी बेटी का पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ ही सेकंड में गाय ने बड़ी बेटी को भी जमीन पर गिरा दिया और उसे भी कुचलने का प्रयास किया. अपनी दोनों बेटियों को बचाने के लिए मां ने हिम्मत दिखाते हुए बीच में आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गाय बार-बार उन पर हमला करती रही.

फरीदाबाद में मां-बेटियों पर गाय का हमला (Etv Bharat)

गाय ने पीछा कर दोबारा हमला किया : किसी तरह महिला अपनी दोनों घायल बेटियों को लेकर वहां से भागने लगी, लेकिन गाय ने उनका पीछा करते हुए दोबारा हमला कर दिया. यह पूरा दृश्य बेहद भयावह था और आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर बचाने के लिए दौड़कर पहुंचे और डंडों से गाय को मारकर वहां से भगाया. लोगों की सूझबूझ से तीनों की जान तो बच गई, लेकिन हमले में तीनों बुरी तरह घायल हो गईं. इस घटना में गगन खेड़ा की सबसे छोटी बेटी के सिर में गंभीर चोट आई है और उसे टांके लगाने पड़े हैं. वहीं बड़ी बेटी और उनकी मां को भी काफी चोटें आई हैं. फिलहाल तीनों एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गाय महिला और दोनों बच्चियों पर बेरहमी से हमला करती और उन्हें अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है.