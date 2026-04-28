फरीदाबाद में मां-बेटियों पर गाय का हमला, दौड़ा-दौड़ाकर मारा, लोगों ने डंडों से मारकर भगाया
हरियाणा के फरीदाबाद में आवारा गाय ने मां और बेटियों पर हमला कर दिया. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Published : April 28, 2026 at 10:43 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 10:52 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के पॉश माने जाने वाले सेक्टर-15A में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे शहर में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना हुई, जब एक आवारा गाय ने सड़क पर जा रही महिला और उसकी दो मासूम बेटियों पर हमला कर दिया. इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनका इलाज जारी है.
गाय ने किया मां-बेटियों पर हमला : घटना शुक्रवार शाम करीब 6:50 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार गगन खेड़ा की पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ सेक्टर-15 मार्केट से सामान खरीदकर घर लौट रही थीं. जैसे ही वे हनुमान मंदिर के पास अपनी गली के गेट के पास पहुंचीं, वहां पहले से खड़ी दो से तीन आवारा गायों में से एक गाय अचानक आक्रामक हो गई और दौड़कर उनकी सबसे छोटी बेटी पर टूट पड़ी. गाय ने बच्ची को जमीन पर गिराकर अपने पैरों से कुचलने की कोशिश की. अपनी बेटी को बचाने के लिए मां तुरंत उसकी ओर दौड़ी, लेकिन तभी गाय ने अचानक मुड़कर उनकी बड़ी बेटी का पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ ही सेकंड में गाय ने बड़ी बेटी को भी जमीन पर गिरा दिया और उसे भी कुचलने का प्रयास किया. अपनी दोनों बेटियों को बचाने के लिए मां ने हिम्मत दिखाते हुए बीच में आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गाय बार-बार उन पर हमला करती रही.
गाय ने पीछा कर दोबारा हमला किया : किसी तरह महिला अपनी दोनों घायल बेटियों को लेकर वहां से भागने लगी, लेकिन गाय ने उनका पीछा करते हुए दोबारा हमला कर दिया. यह पूरा दृश्य बेहद भयावह था और आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर बचाने के लिए दौड़कर पहुंचे और डंडों से गाय को मारकर वहां से भगाया. लोगों की सूझबूझ से तीनों की जान तो बच गई, लेकिन हमले में तीनों बुरी तरह घायल हो गईं. इस घटना में गगन खेड़ा की सबसे छोटी बेटी के सिर में गंभीर चोट आई है और उसे टांके लगाने पड़े हैं. वहीं बड़ी बेटी और उनकी मां को भी काफी चोटें आई हैं. फिलहाल तीनों एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गाय महिला और दोनों बच्चियों पर बेरहमी से हमला करती और उन्हें अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है.
लोगों में भारी नाराजगी : इस घटना के बाद सेक्टर-15A के निवासियों में नगर निगम के खिलाफ भारी नाराज़गी देखने को मिल रहा है. स्थानीय निवासी भारत मेहंदी दत्ता ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति है. उन्होंने कहा कि अगर आसपास के लोग समय पर मौके पर नहीं पहुंचते तो इस घटना में किसी की जान भी जा सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में आवारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन नगर निगम इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है. वहीं सेक्टर-15A निवासी चंद्रपाल सिंह ने भी इस घटना को बेहद दुखद और डराने वाला बताया. उन्होंने कहा कि इलाके में रोजाना आवारा पशु सड़कों और गलियों में घूमते रहते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में हमेशा डर बना रहता है. उन्होंने नगर निगम से सख्त कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि अगर समय रहते आवारा पशुओं को पकड़ने और उनकी व्यवस्था करने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है.
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