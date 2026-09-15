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बस्ती में बेसहारा गोवंश बने आफत, राहगीर परेशान, 6 महीने में 120 गोवंश ही पकड़ पाए पालिका अधिकारी

अभियान चलाने का दावा : नगर पालिका समय-समय पर छुट्टा पशुओं को पकड़ने के अभियान चलाने का दावा करता है, लेकिन जमीनी तस्वीर इससे अलग नजर आती है. शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर कॉलोनियों और मोहल्लों तक में छुट्टा पशु बेखौफ घूमते दिखाई देते हैं. स्कूल जाने वाले बच्चे हों, दफ्तर की ओर भागते कर्मचारी, ई-रिक्शा चालक, बुजुर्ग या दोपहिया वाहन चालक, हर किसी को सड़क पर ट्रैफिक के साथ-साथ छुट्टा पशुओं की चाल पर भी नजर रखनी पड़ती है.

सुबह और शाम ज्यादा परेशानी : बीते हफ्ते एक बुजुर्ग महिला पर गोवंश ने हमला कर दिया, जिससे वे सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गईं. मालवीय रोड और गांधीनगर में सबसे ज्यादा समस्या है. सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा परेशानी होती है. सड़कों पर गोवंश के घूमने से पहले भी कई वाहन चालक घायल हो चुके हैं. मुख्य मार्गों पर झुंड के रूप में खड़े गोवंश लगातार लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. मालवीय रोड, कंपनीबाग और गांधीनगर तिराहे पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. यहां आए दिन बाइक और स्कूटी सवार मवेशियों से टकराकर घायल होते रहते हैं.

दुकानदारी होती है प्रभावित : कई बार पशु दुकानों के सामने ही बैठ जाते हैं. ऐसे में दुकानदारों को खुद उन्हें हटाना पड़ता है. यह समस्या अब जानलेवा बन चुकी है. दुकानों के सामने बैठे गोवंशों के डर से ग्राहक सामान खरीदने नहीं जाते. नगर पालिका को कई बार मौखिक और लिखित शिकायत दी गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला. कोई पक्की कार्रवाई आज तक नहीं हुई. सड़क पर चलते समय हमेशा डर बना रहता है.

पशुओं के कारण लगता है जाम : खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए अचानक सामने आए पशुओं से बचना मुश्किल हो जाता है. कई जगह लोग हॉर्न बजाकर या किसी तरह पशुओं को हटाकर रास्ता बनाते आते हैं. कुछ जगहों पर घंटों जाम लगा रहता है. बाजारों में दुकानदार भी इस समस्या से परेशान हैं. दुकानों के बाहर और आसपास पशुओं के घूमने से ग्राहकों के आने-जाने में परेशानी होती है.

यहां ट्रैफिक का नियम सिर्फ लाल, पीली और हरी बत्ती ही नहीं तय करती, कई बार सड़क पर बेखौफ टहल रहे छुट्टा पशु भी वाहनों की रफ्तार तय करते हैं. सुबह हो, दोपहर या शाम, मालवीय रोड, कंपनीबाग और गांधीनगर तिराहा, फिर किसी मोहल्ले की गली. हर जगह बेसहारा जानवरों का झूंड घूमता रहता है. सड़क पर एक साथ 10 से 12 पशु होने की वजह से वाहन निकालने में लोगों को दिक्कत होती है.

बस्ती : इन दिनों बाजारों और मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है. शहर की कई सड़कों पर गाय और दूसरे पशु खुलेआम घूमते नजर आते हैं. कई बार ये सड़क के बीचों-बीच बैठ जाते हैं, तो कभी अचानक वाहनों के सामने आ जाते हैं. इससे वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे हादसे का खतरा भी बना रहता है.

गौ संरक्षण केंद्रों में क्षमता से अधिक गोवंश रखे गए हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

बस्ती में दो गो-संरक्षण केंद्र : छुट्टा पशुओं को पकड़ कर उन्हें गोशालाओं में संरक्षित करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है. पशु पालन विभाग बीमार, चोटिल पशुओं का इलाज करता है. बस्ती नगर पालिका क्षेत्र में अनुमानित 450 से अधिक बेसहारा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं. नगर पालिका का सदर में दो प्रमुख अस्थायी गो-संरक्षण केंद्र भी संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 250 गोवंशों को रखने की है.

केंद्र में क्षमता से अधिक गो वंश : इन गोशालाओं में वर्तमान में क्षमता से अधिक लगभग 270 गोवंश रखे गए हैं, जिसके कारण नए गोवंशों को रखने में जगह की कमी आ रही है. पिछले 6 महीनों में चलाए गए अभियानों के तहत लगभग 120 पशुओं को सड़कों से हटाकर गोशाला भिजवाया गया. गोवंश के चारे और रखरखाव के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 15 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

बस्ती में 32 गौशालाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब रहता हूं सतर्क : छुट्टा पशु के हमले में घायल हो चुके डॉ. मनोज बताते हैं, घर से मार्केट जा रहा था, रास्ते में एक आवारा पशु स्कूटी से टकरा गया, जिसमें पैर में चोट आई. इसके बाद से अब सड़क पर निकलते वक्त काफी सतर्क रहता हूं. सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की एक समर्पित कैटल कैचर टीम तैनात है. मगर अंतिम धरपकड़ अभियान कब चलाया गया था ये याद नहीं है.

पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी : स्थानीय निवासी राजनारायण बताते हैं, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के तहत नगरीय क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को आवारा पशुओं से मुक्त रखना सीधे तौर पर नगर पालिका प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. नगर पालिका को नियमित रूप से कैटल कैचर टीम के जरिए मवेशियों को पकड़कर गोशाला पहुंचाना और उनके चारे व इलाज का प्रबंध करना अनिवार्य है.

गोवंश को लेकर यूपी में नियम. (Photo Credit; ETV Bharat)

विशेष अभियान चलेगा : नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने बताया, समय-समय पर अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को पकड़कर गोशाला में संरक्षित किया जाता है. गोशालाओं में क्षमता विस्तार का कार्य भी प्रक्रिया में है. जल्द ही पुनः एक विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को पकड़वाकर सुरक्षित स्थान पर भिजवाया जाएगा.

जिले में 32 गौशालाएं, 3 हजार से अधिक गोवंश रेस्क्यू : मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता ने बताया, निराश्रित गोवंश की रोकथाम और उनके रखरखाव के लिए प्रशासन और मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जिले में कुल 32 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें वर्तमान में 3,440 गोवंशों को रेस्क्यू कर सुरक्षित रखा गया है. 29 गौशालाओं में 23 अस्थाई और 5 स्थाई बृहद गो-संरक्षण केंद्र' शामिल हैं. नगर निकाय की तरफ से 3 गौशालाएं (2 बस्ती सदर में और 1 नगर पंचायत रुधौली में स्थित है.

जानिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रति गोवंश 50 रुपये एक दिन में खर्च हो रहे : पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया, सरकार की ओर से प्रति गोवंश प्रतिदिन 50 रुपये की दर से डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे खाते में सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा, गोचर भूमि में गौशाला प्रबंधकों, ग्राम प्रधानों और सचिवों द्वारा हरे चारे की बुआई करवाई जा रही है, ताकि गोवंशों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके.

पशुपालक को जारी होता है नोटिस : प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर सड़कों और खेतों में घूम रहे निराश्रित पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में पहुंचाया जा रहा है. यदि किसी पशुपालक द्वारा अपने गोवंश को जानबूझकर छुट्टा छोड़ने की पहचान होती है, तो उसे नोटिस जारी कर पाबंद किया जाएगा और दोबारा उल्लंघन करने पर गोवंश को जब्त कर लिया जाएगा.

बस्ती सदर में दो गौ संरक्षण केंद्र हैं, जहां क्षमता से अधिक गोवंश रखे गए हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

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