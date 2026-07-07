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हांसी में बेसहारा पशुओं का आतंक, लाखों खर्च के बाद भी सड़कों पर नहीं थमा खतरा, प्रशासन ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन

हांसी: हांसी शहर में बेसहारा पशुओं की समस्या अब भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. नगर परिषद की ओर से आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं और नंदीशालाओं में भेजने के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका अपेक्षित असर सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा. शहर के प्रमुख बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर बड़ी संख्या में पशु खुलेआम घूमते नजर आते हैं.

सड़क सुरक्षा पर बढ़ता खतरा: बेसहारा पशु कई स्थानों पर सड़क के बीचों-बीच बैठे रहते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है. खासकर रात के समय कम रोशनी के कारण वाहन चालकों को ये पशु समय पर दिखाई नहीं देते. दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति सबसे अधिक जोखिम भरी साबित हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई सड़क हादसे इन पशुओं की वजह से हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान तक गई है और कई लोग घायल हुए हैं.

पशुओं का आतंक (ETV Bharat)

पशुपालकों की लापरवाही पर उठे सवाल: स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ पशुपालक दूध निकालने के बाद अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं. सुबह और शाम दूध दुहने के समय उन्हें वापस ले जाया जाता है और बाद में फिर खुले में छोड़ दिया जाता है. लोगों का कहना है कि जब तक ऐसे पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है.