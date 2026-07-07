हांसी में बेसहारा पशुओं का आतंक, लाखों खर्च के बाद भी सड़कों पर नहीं थमा खतरा, प्रशासन ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन
हांसी में बेसहारा पशुओं से सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है. वहीं, शिकायत के बाद प्रशासन ने जल्द स्थायी समाधान का आश्वासन दिया है.
Published : July 7, 2026 at 3:31 PM IST
हांसी: हांसी शहर में बेसहारा पशुओं की समस्या अब भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. नगर परिषद की ओर से आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं और नंदीशालाओं में भेजने के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका अपेक्षित असर सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा. शहर के प्रमुख बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर बड़ी संख्या में पशु खुलेआम घूमते नजर आते हैं.
सड़क सुरक्षा पर बढ़ता खतरा: बेसहारा पशु कई स्थानों पर सड़क के बीचों-बीच बैठे रहते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है. खासकर रात के समय कम रोशनी के कारण वाहन चालकों को ये पशु समय पर दिखाई नहीं देते. दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति सबसे अधिक जोखिम भरी साबित हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई सड़क हादसे इन पशुओं की वजह से हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान तक गई है और कई लोग घायल हुए हैं.
पशुपालकों की लापरवाही पर उठे सवाल: स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ पशुपालक दूध निकालने के बाद अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं. सुबह और शाम दूध दुहने के समय उन्हें वापस ले जाया जाता है और बाद में फिर खुले में छोड़ दिया जाता है. लोगों का कहना है कि जब तक ऐसे पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है.
लोगों ने उठाई प्रभावी कार्रवाई की मांग: हांसी निवासी अमित जैन ने कहा कि, "यदि नगर परिषद बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए लाखों रुपये खर्च कर रही है तो उसका असर भी जमीन पर दिखाई देना चाहिए. प्रशासन को पशुओं को स्थायी रूप से गौशालाओं और नंदीशालाओं में भेजना चाहिए तथा अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस समस्या का जल्द समाधान होना जरूरी है."
प्रशासन ने दिया स्थायी समाधान का भरोसा: वहीं, हांसी के जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि, "बेसहारा एवं आवारा पशुओं के लिए जल्द ही पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. हांसी प्रशासन इस दिशा में कार्य कर रहा है और समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं."
बता दें कि प्रशासन के इस आश्वासन के बाद अब शहरवासियों की नजर आगामी कार्रवाई पर टिकी है. लोगों का कहना है कि यदि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर इसका असर लगातार बना रहेगा.
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